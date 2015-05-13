7 бельгийских стартапов на 2017 год

Сегодня Бельгия намного больше может дать, чем вкусное пиво с картошкой-фри. Это небольшая страна с большими возможностями и нужно отметить также расцветающую стартап-индустрию.
Бельгия как никто другой демонстрирует многообещающие молодые стартапы и в этой новости я отобрал действительно 7 самый перспективных стартапов на 2017 год.
Стартап Parcify, основанный в 2015 году для оптимизации покупок. Parcify доставляет посылки где и во сколько удобно клиенту. Лозунг компании таков: Вы делаете заказ на сайте, мы доставляем его Вам в любое место и в любое время дня и ночи, именно к вам, даже тогда, когда Вы бежите. Главным инвестором стал фонд Bpost International, который закрыл финансовый раунд летом 2016 года. Сумма на раскрыта.
Unifly бельгийский разработчик связующего ПО беспилотников с укомплектованной авиацией. Основали Unifly опытные авиаторы в 2015 году, а в ноябре 2016 года привлёк 5 млн евро в серии А от компании Terra Drone.
CitizenLab помогает городам искать свежие идеи для своей инфраструктуры. Каждый житель своего города может предложить свою идею для платформы. ПО компании позволяет коллективно (посредством опросов) создать город. Стартап основанный в 2015 году, получил 500 тыс. евро от местных инвесторов Bernard De Cannière, Jan Verbeke, KBC и PMV.
Стартап Chestnote, основанный в 2015 году для обмена сообщениями, работающий на ОС ios и Android. Это по простыми словами, инверсия Snapchat и Покемон Гoу для мобильных сообщений. В декабре 2016 привлек $650 тыс от компании imec.istart
Стартап MySkillCamp помогает компаниям улучшать свои корпоративные курсы. MySkillCamp дает возможность каждому клиенту создать, обменяться и оценить их курсы. Данных по компании нет, инвестиций тоже.
Menu Next Door, созданный в 2015 году даёт возможность людям приготовить вкусную домашнюю еду на основе уже приготовленных блюд (площадка с рецептами). Ключевой момент здесь другой: можно встретится с человеком, давший на площадке рецепт и поделиться с ним впечатлениями. В мае 2016 года привлек $2 млн.
Стартап ScriptBook, основанный в 2015 году, привлек $1.2 млн. Идея стартапа: оценить потенциал кино, еще за до начала выпуска в прокат. На базе специального алгоритма, предоставляет отсчет по будущему финансированию киноленты. Автором идеи был изначально Nadira Azermai, который и передал ее ScriptBook.