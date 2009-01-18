tiu-bik MMGP

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,443 Благодарностей: 4,434

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Зачем нужна зарядка по утрам? Делаете ли Вы утреннюю зарядку?



Для этого нужно поменять график утренних дел. Стоит вставать пораньше, приблизительно за час до выхода из дома. Тогда останется время на зарядку, быстрый душ и завтрак. Эти три вещи сделают день намного продуктивней и лучше. Утренняя зарядка просто необходима, чтобы пробудить ото сна все мышцы. Есть несколько положительных сторон утренних упражнений:



Благотворное влияние на здоровье, улучшение кровообращения ;



Укрепление организма . Очень хорошо, если зарядка будет проходить в проветренном месте, либо вообще на улице. Тогда все органы ещё и получат большое количество кислорода;



Утренняя зарядка повышает настроение, придаёт сил и энергии, борется с сонливым состоянием ;



Так как любая зарядка – это занятие спортом, то она положительно влияет и на вашу фигуру, помогает сбросить лишний вес .



Есть несколько правил выполнения зарядки:



Зарядка не должна быть похожа на силовую тренировку, это пробуждение мышц ото сна. А значит, зарядка должна проходить в спокойном темпе, состоять из простых движений, не резких;



Упражнения должны выполняться с верха тела вниз, то есть вначале упражнения для головы и шеи, далее руки и туловище, в конце - ноги. После всего этого можно выполнить и несколько силовых упражнений, но так, чтобы они не изматывали. От зарядки нельзя уставать, а иначе никакой пользы она не принесёт;



Зарядку можно начать прямо в кровати с лёгких поворотов головы, подъема рук;



Прекрасным вариантом станет дополнение зарядки небольшой пробежкой на свежем воздухе, а после этого контрастный душ.



Зарядку стоит выполнять каждое утро в любом возрасте, можно договориться с членами семьи и делать зарядку по утрам прямо всей семьёй под любимую музыку. Это станет прекрасной мотивацией, да и вместе любое дело начинать веселей.



Каждый должен выбирать упражнения для утренней гимнастики по собственным пристрастиям. Кто-то занимается серьёзно йогой и здорово будет утром заняться медитацией и выполнить несколько асан. Для других интересным станет после разминки прокатиться на велосипеде или отправиться в бассейн на час. Но в любом случае, зарядка – неотъемлемая часть здорового образа жизни!

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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



А ты занимаешься зарядкой по утрам? помогает это провести бодрое утро и день? как правильно делать зарядку по утрам? какой для этого необходим комплекс упражнений? есть различие в упражнения для мужчин, женщин и детей?

какая лучшая самая лучшая зарядка по утрам? Ежедневно большинство людей с огромным трудом просыпается на работу. Будильник ставят за 10 минут до выхода из дома, чтобы только успеть одеться и умыться. Потом половину дня пребывают в состоянии раздражённости, присутствует чувство разбитости, нежелание работать. Приходится выпить несколько чашек кофе, чтобы привести себя в чувство. Но как поменять всё это, как приходить на работу бодрым и веселым?Для этого нужно поменять график утренних дел. Стоит вставать пораньше, приблизительно за час до выхода из дома. Тогда останется время на зарядку, быстрый душ и завтрак. Эти три вещи сделают день намного продуктивней и лучше. Утренняя зарядка просто необходима, чтобы пробудить ото сна все мышцы. Есть несколько положительных сторон утренних упражнений:. Очень хорошо, если зарядка будет проходить в проветренном месте, либо вообще на улице. Тогда все органы ещё и получат большое количество кислорода;Так как любая зарядка – это занятие спортом, то онаЕстьЗарядка не должна быть похожа на силовую тренировку, это пробуждение мышц ото сна. А значит, зарядка должна проходить в спокойном темпе, состоять из простых движений, не резких;Упражнения должны выполняться с верха тела вниз, то есть вначале упражнения для головы и шеи, далее руки и туловище, в конце - ноги. После всего этого можно выполнить и несколько силовых упражнений, но так, чтобы они не изматывали. От зарядки нельзя уставать, а иначе никакой пользы она не принесёт;Зарядку можно начать прямо в кровати с лёгких поворотов головы, подъема рук;Прекрасным вариантом станет дополнение зарядки небольшой пробежкой на свежем воздухе, а после этого контрастный душ.Зарядку стоит выполнять каждое утро в любом возрасте, можно договориться с членами семьи и делать зарядку по утрам прямо всей семьёй под любимую музыку. Это станет прекрасной мотивацией, да и вместе любое дело начинать веселей.Каждый должен выбирать упражнения для утренней гимнастики по собственным пристрастиям. Кто-то занимается серьёзно йогой и здорово будет утром заняться медитацией и выполнить несколько асан. Для других интересным станет после разминки прокатиться на велосипеде или отправиться в бассейн на час. Но в любом случае, зарядка – неотъемлемая часть здорового образа жизни!__________________________________________Авторские права на статью принадлежат mmgp.ruА тыпомогает это провести бодрое утро и день? как правильно делать зарядку по утрам? какой для этого необходим комплекс упражнений? есть различие в упражнения для мужчин, женщин и детей?какая лучшая самая лучшая зарядка по утрам?

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