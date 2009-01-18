Зачем нужна зарядка по утрам? Делаете ли Вы утреннюю зарядку?

Ежедневно большинство людей с огромным трудом просыпается на работу. Будильник ставят за 10 минут до выхода из дома, чтобы только успеть одеться и умыться. Потом половину дня пребывают в состоянии раздражённости, присутствует чувство разбитости, нежелание работать. Приходится выпить несколько чашек кофе, чтобы привести себя в чувство. Но как поменять всё это, как приходить на работу бодрым и веселым?
Для этого нужно поменять график утренних дел. Стоит вставать пораньше, приблизительно за час до выхода из дома. Тогда останется время на зарядку, быстрый душ и завтрак. Эти три вещи сделают день намного продуктивней и лучше. Утренняя зарядка просто необходима, чтобы пробудить ото сна все мышцы. Есть несколько положительных сторон утренних упражнений:
Благотворное влияние на здоровье, улучшение кровообращения
;
Укрепление организма
. Очень хорошо, если зарядка будет проходить в проветренном месте, либо вообще на улице. Тогда все органы ещё и получат большое количество кислорода;
Утренняя зарядка повышает настроение, придаёт сил и энергии, борется с сонливым состоянием
;
Так как любая зарядка – это занятие спортом, то она положительно влияет и на вашу фигуру, помогает сбросить лишний вес
.
Есть несколько правил выполнения зарядки
:
Зарядка не должна быть похожа на силовую тренировку, это пробуждение мышц ото сна. А значит, зарядка должна проходить в спокойном темпе, состоять из простых движений, не резких;
Упражнения должны выполняться с верха тела вниз, то есть вначале упражнения для головы и шеи, далее руки и туловище, в конце - ноги. После всего этого можно выполнить и несколько силовых упражнений, но так, чтобы они не изматывали. От зарядки нельзя уставать, а иначе никакой пользы она не принесёт;
Зарядку можно начать прямо в кровати с лёгких поворотов головы, подъема рук;
Прекрасным вариантом станет дополнение зарядки небольшой пробежкой на свежем воздухе, а после этого контрастный душ.
Зарядку стоит выполнять каждое утро в любом возрасте, можно договориться с членами семьи и делать зарядку по утрам прямо всей семьёй под любимую музыку. Это станет прекрасной мотивацией, да и вместе любое дело начинать веселей.
Каждый должен выбирать упражнения для утренней гимнастики по собственным пристрастиям. Кто-то занимается серьёзно йогой и здорово будет утром заняться медитацией и выполнить несколько асан. Для других интересным станет после разминки прокатиться на велосипеде или отправиться в бассейн на час. Но в любом случае, зарядка – неотъемлемая часть здорового образа жизни!
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А ты занимаешься зарядкой по утрам
?
помогает это провести бодрое утро и день? как правильно делать зарядку по утрам? какой для этого необходим комплекс упражнений? есть различие в упражнения для мужчин, женщин и детей?
какая лучшая самая лучшая зарядка по утрам?