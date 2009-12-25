Страховой гигант из Тайваня строит первый спортивный блокчейн

Тайваньская страховая компания Fubon Life Insurance строит блокчейн-сеть с механизмом фиксации биометрических данных и планирует создать спортивную экосистему на ее основе.
Fubon Life Insurance, страховая компания из Тайпея, начала внедрять технологию блокчейн в страховой бизнес; сейчас система проходит стадию тестирования. Блокчейн-проект, под названием Bravelog — частная версия блокчейна Эфириума, с кастомными настройками для фиксации параметров бега и биометрических данных. Она прошла тестирование на соревнованиях по триатлону в Garmin Lava Dapeng Bay.
Крис Цай, глава Fubon Insurance сообщил, что Bravelog в будущем станет полноценной спортивной экосистемой с регистрацией, платежными сервисами и абонементами.
В Марафоне с применением системы Bravelog приняли участие 349 человек, включая разработчика блокчейна Алекса Лью.Личные данные Лью и других участников забега, такие как частота пульса, и другие показатели, фиксировались в блокчейне с помощью оборудования Garmin.
Блокчейн-сеть Fubon — это первый спортивный блокчейн в мире. Более ранняя версия Bravelog была построена на платформе Microsoft Azure.Для того, чтобы запустить проект, в 2016 Fubon Life привлекла 1,24 миллиарда долларов инвестиций. Идея проекта заключается в том, что клиенты могут предоставлять доступ к своим медицинским данным (например, для статистических исследований) в обмен на более низкую стоимость услуг страхования. Этот шаг позволит также выявить определенные заболевания на более ранней стадии и снизить расходы страховых компаний.
Источник: Coindesk