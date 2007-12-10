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Правила закаливания, закаливание организма

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#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
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Правила закаливания, закаливание организма
Казалось бы, вышел на улицу и обтерся снегом или вылил на себя ушат воды и получил пользу. Однако, как утверждают специалисты не тренированный организм реагирует на такие процедуры с точностью до на оборот. Если у закаленного человека резкий перепад температуры увеличивает выработку тепла (происходит это из-за того, что сосуды под кожей резко сокращаются) и притоку крови к внутренним органом, что влечет за собой повышение обмена веществ, и, в конечном итоге улучшение общего состояния. То у нетренированных людей резкое охлаждение ничего кроме озноба и падения иммунитета не вызывает.

Переходить к экстремальным видам процедур, таким как обтирание снегом и контрастные перепады температур (из бани на мороз) следует только на втором году работы над своим организмом. Так же следует учесть, что эффект закаленности очень быстро пропадает при прекращении практики. Таким образом, можно сформулировать основное правило закаливания- систематичность.

Какие бывают виды закаливания:

- Водные- это обливание, обтирание, баня;

- Воздушные ванны. Это самый безопасный вид закаливания. Поэтому для начала они подходят больше всего;

- Солнечные ванны. Благодаря облучению ультрафиолетовыми лучами солнца в организме человека улучшается обмен веществ, укрепляется центральная нервная система, нормализуется состав крови и активируется железы внутренней секреции.

Один из наиболее доступных и, в то же время весьма эффективных видов закаливания- это контрастный душ. Принимать его следует два раза в день. Увеличивать разбег температур применяющихся при этом нужно постепенно. Для начала, некоторое время, лучше обойтись приемом прохладного душа, после обычной гигиенической водной процедуры.

Контрастный душ- это поочередное обливание холодной и горячей водой. Выглядит это следующим образом: Включив теплую воду и облившись ею, постепенно увеличивают температуру воды, пока она не станет достаточно горячей. «Достаточно» здесь понятие индивидуальное, но обжигаться не стоит. Через минуту или чуть меньше убирают горячую воду, обливаясь холодной около четверти минуты. Затем манипуляции повторяют, увеличивая при этом время пребывания под холодной водой раза в два-три. Всего делают три таких цикла, заканчивая холодной водой.

В заключении следует напомнить, что наилучший результат достигается при комплексном применении различных видов закаливания.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

сами закаляетесь то? какие правила закаливания организма знаете? эффективны ли они?
что лучше? закаливание водой или солнцем?
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