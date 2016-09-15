💥🔥 СТАРТ ТРЕНДА 2017 🔥💥 🏆 Не упусти ШАНС быть в числе ПЕРВЫХ! 🏆

💥 Мы с нетерпением ждали это Событие – день официального открытия компании - ELYSIUM! 🎉 Мы стартовали!
🏆Не упустите ШАНС быть ПЕРВЫМ!
✈Вместе с компанией ELYSIUM Вы сможете раз и навсегда изменить свою жизнь к лучшему! Благодаря первому проекту от компании, Вы сможете построить надежный фундамент своего благосостояния!
Вы узнаете о безграничных возможностях, которые перед Вами откроются!
Вы получите то, что навсегда изменит Ваше представление о бизнес-возможностях!
Вы сможете стать важнейшим звеном в компании ELYSIUM, в судьбе сообщества счастливых и успешных людей!
Поделитесь этим предложением со своими близкими и друзьями, и эти люди будут Вашими надежными спутниками еще долгие годы!
Расскажите об этом всем, кому только сможете, разошлите это приглашение и приготовьтесь стать финансово независимым!
💸 Маркетинг
📌1. Это самый честный маркетинг, так как все 100% денежных средств распределяются между участниками в пропорции 5-95!
📌2. В проекте Вы зарабатываем продвигаясь по 15 площадкам, которые отличаются между собой только суммой входа от 0.015 до 15 Bitcoin!
📌3. Площадка состоит из 7 местной матрицы в которой Вы всегда находитесь на вершине.
📌4. С каждого человека на первом уровне, всего их 2, вы зарабатывайте 5% в итоге 10%!
📌5. На втором уровне с каждого человека, всего их 4, вы зарабатывайте уже 95% в итоге 380%!
📌6. Закрыв всю площадку вы получаете сумму в 390% от номинала входа!
📌7. При закрытии матричной площадки неважно достался вам человек переливом от спонсора или вы его поставили сами!
📌8. Свой доход вы можете выводить в любое время 24/7 и не дожидаясь полного закрытия матрицы, так как за каждого человека вам сразу же начисляются проценты и вы тут же можете их вывести на свои личные кошельки. Все происходит в автоматическом режиме!
📌9. Вся ваша команда всегда следует за вами!
📌10. Система автоапгрейдов и реинвестов позволяет вам дойти до последней площадки в 15 Bitcoin не делая новых вложений!
🔥 Конкурентные преимущества, то что отличает нас от других:
- доступный вход;
- мгновенный вывод;
- 390% при закрытии матричной платформы.
- нет ежемесячных взносов;
- риски "0"
добавлено через 2 минуты
��Кто ещё не верит? Смотрите!
��Каждый день капают денежки!
��Может хватит наблюдать?
��Пора присоединиться к нашей команде и начать уже зарабатывать!
��Жду Вас в своей команде, предоставляю инструменты и сервисы для автоматизации, а также информацию для привлечения партнёров!
��Подробности и регистрация в мою команду здесь - http://elysiumcom.ru
⚠после регистрации в личном кабинете укажите скайп, чтобы с вами можно было потом связаться!
�� Предварительный скайп чат - https://join.skype.com/jpBBHtafpHVp