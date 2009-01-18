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Упражнения для похудения

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#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
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Упражнения для похудения
Статья "Упражнения для похудения"

Цитата:
В схватке за идеальное тело не все могут позволить себе каждодневное посещение спортивного зала. В таком случае в бой идут все средства, которые возможно выполнить в домашних условиях. Основной принцип это: самодисциплина и правильный настрой.

Для того, чтобы добиться каких-нибудь результатов достаточно будет трех занятий в неделю. Упражнения должны начинаться примерно за два часа до сна и перед занятиями лучше ничего не кушать. Собственная работа по снижению веса должна приносить вам удовольствие, в противном случае любые занятия не принесут желаемого результата.

Независимо от легкости или тяжести упражнений все физические нагрузки должны начинаться с легкой разминки всего тела, дабы разогреть мышцы и получить пользу, а не вред от занятий. Упражнения для похудения стоит начинать с ходьбы на месте, затем можно перейти к наклонам. Завершить разминочную часть можно легкими упражнениями для рук — вращайте кистями и плечами в течение нескольких секунд каждую руку.
а какие домашние эффективные упражнения для похудения вы знаете или может даже сами делаете?
помогают ли они убрать лишний вес с живота, бока, ног, рук, бедер и других частей тела?
есть примеры упражнений на видео или в картинках?
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