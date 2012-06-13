Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Лжехакеры!!! Разводилово на деньги !!! Мошенники

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Старый Сегодня, 18:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Лжехакеры!!! Разводилово на деньги !!! Мошенники
Внимание !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Павел Сенченко - мелкий разводила !!!! Предлагает вскрыть аккаунт и кидает , читайте нашу переписку . Таких нужно наказывать . это https://vk.com/topic-131024_31716239?offset=3480 группа в контакте где он предлагает свои услуги !!! ....а это наша переписка в каментах , в файле документа https://vk.com/e74lena1606?z=photo23...56937_00%2Frev
Вложения
Тип файла: docx павел санченко.docx (104.6 Кб, 2 просмотров)
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