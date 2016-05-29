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Обмен, ввод/вывод BTC, BTC-E, PM, ЯД в г. Днепропетровск, Приват-24
Здравствуйте уважаемые инвесторы.
Представляю вашему внимаю сервис по обмену BTC, BTC-E, PM, ЯД на наличные деньги в городе Днепропетровск, так же можем сделать перевод на приват 24. Другие города обсуждаются отдельно.
Самый выгодный курс:
3% по всем направлениям на вывод.
Если вы хотите обменять наличные деньги на любую эпс то это буде стоить вам 0%
Так же продаем и покупаем BTC за ЯД и РМ.
Наш курс всегда лучше чем на bestc hange
Минимальная сумма к обмену 500$
Обмен происходит таки образом: Вы пишите в личные сообщения что хотите обменять, после чего мы обмениваемся номерами телефона и договариваемся о встрече.
С уважением и пожеланием удачи в делах.
Ваш Валютчик!
Последний раз редактировалось Sapiens; Сегодня в 18:54.