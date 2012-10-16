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Китайские роботы против волатильности

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Старый Сегодня, 18:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 516
Благодарностей: 234
КП: 0.276
Китайские роботы против волатильности
На китайском рынке сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что последнее время именно роботов обвиняют в просадках на рынке, китайские финтех-компании намерены создать алгоритмы, которые позволят сгладить глубину колебаний на фондовом рынке, сообщает Financial Times.



CreditEase, разработчик одной из крупнейших платформ Р2Р кредитования в Китае, поставил перед собой титаническую задачу. В течение следующих 10 лет компания хочет внедрить робоэдвайзинговый продукт, который позволит привить массовому инвестору навыки грамотного управления портфелем. В компании уверены, что колебания рынка вызваны, прежде всего, стадным чувством, которое движет инвесторами. Если робоэдвайзинг позволит большинству преодолеть этот инстинкт, мы больше не увидим чересчур глубоких скачков и просадок хотя бы по китайским индексам.

Классическая домохозяйка, по словам гендиректора компании CreditEase Тана Нина, подходит к инвестированию следующим образом: она объединяет все инвестиционные возможности, а распределение активов по-прежнему ново для большинства.

Розничные инвесторы – это, действительно, основная движущая сила на рынках Китая. Причем их так много, что они способны настолько сильно сдвинуть рынок, что это влияет в конечном итоге на фондовые индексы по всему миру. Например, в мае спекулятивные настроения китайских розничных инвесторов вызвали панику на рынке сырья.

Тан Нин, который основал CreditEase в 2006, намерен обучить массового инвестора делать более рациональные инвестиции. Для этого его компания создала робоконсультантов, которые обеспечат автоматизированный поток советов по управлению портфелем с учетом возраста клиента, лояльности к риску и других предпочтений. Несмотря на то, что в США эта услуга давно не нова, в Китае она пока непопулярна.

«Это прекрасная возможность. Китай имеет более чем 100 трлн юаней ($ 14,5 трлн) личных активов инвестируемых на фондовом рынке. Мы ожидаем, что все крупные банки будут внедрять услуги по робоэдвайзингу в ближайшие два года», - говорит Чжэн Юйдун, исполнительный директор Xuanji, создатель другой робоэдвайзинговой платформы.

Впрочем, чтобы грандиозный план реализовался, необходимо сделать продукт массовым. Робоэдвайзоры CreditEase к концу 2020 года будут управлять 3% личных инвестиций розничных инвесторов, то есть около 5,2 трлн юаней, уверены в компании. «Раньше предлагать массам индивидуальные советы по инвестированию было экономически неэффективно, - сказал Джеймс Ллойд, глава азиатско-тихоокеанского финтех направления в консалтинговой компании ЕY. - Сейчас, если вы можете сократить стоимость входа на рынок инвестиций для желающих, вы предлагаете, вероятно, хорошую вещь». Впрочем, он добавил, что, несмотря на то, что стоимость индивидуальных советов сократилась, пока не совсем понятно, насколько высоко качество такого рода рекомендации.

Авторы проекта уверены, что новый продукт позволит охладить пыл инвесторов. Алгоритмические советы должны помочь большинству отказаться от ложной мечты о сверхдоходах и развивать более реалистичное восприятие риска, считает Чжэн Юйдун.

Поколения, выросшие на смартфонах и мобильных платежах, являются целевой аудиторией для финтех-компаний, которые будут продавать приложения по робоэдвайзингу, так как эти люди привыкли к сервисам такого рода. Авторы проекта уверены, что у них есть все шансы сделать продукт национального масштаба и ни много ни мало изменить динамику фондового рынка Китая.

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назаревич на форуме  
Старый Сегодня, 18:37
#2
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 870
Благодарностей: 145
КП: 0.316
Re: Китайские роботы против волатильности
И кто вскроет этих «Робоэдвайзоров», как консервную банку, будет управлять всем.
Банки теряют бешеные деньги каждый год из за взломов и мошенничества, при этом и тратятся на защиту прилично, а тут такой лакомый кусок, на который позарятся если не все то многие.
gutov вне форума  
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