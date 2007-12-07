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Советник Трампа раскритиковал Германию и низкий курс евро

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Советник Трампа раскритиковал Германию и низкий курс евро
Еще одна новость в продолжении темы реакций рынка на высказывания нового президента США (Twitter Трампа может стать важнее финансовых СМИ) и в данном случае его советников.

Цитата:
В начале американской сессии вторника евро продолжает пользоваться спросом по мере появления новых подробностей относительно того, что именно сказал неназванный советник Дональда Трампа. Как выяснилось, это — никто иной как Питер Наварро, глава Национального Торгового совета и один из главных экономических советников нового президента США. По его словам, Германия использует «сильно недооцененный евро» для «эксплуатации своих американских и европейских партнеров».

Единая валюта является «аналогом дойчемарки», низкий курс которой давал немцам преимущество перед их главными торговыми партнерами. Германия — одно из главных препятствий, мешающих заключению торгового соглашения между США и ЕС (так называемое TTIP). «Структурный дисбаланс в торговле между Германией и другими странами ЕС, да и с США, подчеркивает неоднородность ситуации внутри европейского экономического блока. Поэтому TTIP по факту является многосторонним договором в двусторонней обертке», - сказал господин Наварро.

Источник: Forexpf.Ru
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