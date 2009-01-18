tiu-bik MMGP

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,443 Благодарностей: 4,434

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Почему нам всегда не хватает времени? Люди всегда куда-то торопятся и спешат, с головой окунаясь в проблемы. Все мы бежим, не замечая того, что минуты и часы также неизбежно растворяются вместе с нами.



Многие ищут ответ на вопрос: «Вследствие чего мне недостаточно времени?». Но далеко не все могут на него с легкостью ответить. В чем же все-таки заключается этот недостаток времени, кто в этом виноват, и каким образом жить по-настоящему, успевая везде.



Неспроста укоренилось выражение: «время – деньги». Способность рационально распределить дарованные минуты – это весьма хитроумное мастерство. Люди хотят от суток слишком много. Некоторые ожидают 26 часов, а иногда встречаются и те, кто жаждут все 37! Но с реальностью не поспоришь – день состоит ровно из 24 часов. Из-за чего же один все успевает, всегда первый, успешный, ухоженный, ему хватает времени как на работе, так и в семье. А вот большее число людей не успевают ни за собой следить, ни высыпаться.



Итак, настала та минута, когда читатели, наконец, поймут, в чем же причина всех бед, и что за этим стоит.



1. Поздний подъем утром.



Сегодня век офисных работников, которые живут с девяти до шести. Просыпаются в основном чтобы лишь позавтракать и пойти на работу. Мало кого посещала идея вставать раньше для того, чтобы совершить какие-то дела до работы. С утра человек более энергичен. Это и есть лучший отрезок времени как для духовного, так и для физического самосовершенствования. Человек, который встает рано всегда имеет преимущество перед тем, кто еще видит сны.



Учеными давно доказано, что рано встающие люди более успешны.



2. Нет ежедневного плана.



Для того чтобы выяснить куда же пропало время, требуется заранее спроетировать свой день. Но следует не только записать его пункты, а также стараться полностью его придерживаться. Требуется прожить сутки в соответствии с запланированными делами, чтобы понять, что большую часть времени люди тратят в никуда. В тот же момент появляется вероятность переоценки своих действий и распределение собственного времени более разумно.



Его можно сравнить с деньгами. Если не ведется строгий контроль бюджета, то денежки утекают сквозь пальцы.



3. Выполняем несколько действий одновременно.



Мозг человека может решать лишь две поставленные задачи сразу. Но также есть дела обыденные, где можно не включать мозги и осуществлять действия автоматически, а где-то требуется полное погружение в процесс. Не стоит растрачивать энергию на все и сразу, потому как результата не будет, а время уйдет.



4. Неправильное размещение приоритетов.



Много людей не способны рассредоточить свои дела по принципу важности, следствием является потеря огромного количества времени на ненужные заботы, а главное, остается без внимания. Необходимо трезво оценить важные задачи и сделать их в первую очередь, а уж затем приниматься за остальное. Правильно расставленные приоритеты являются гарантом более рационального использования собственного времени.



5. Невнимательность.



Есть огромное число обстоятельств, которые могут отвлекать от поставленных целей и задач. К примеру, интернет наполнен массой игр, доступных круглосуточно. Поэтому нередко молодые люди, проводя большинство времени в социальных сетях, жалуются на его недостаток в действительности.



Невнимательность может формироваться в силу монотонности действий, плохого сна, утомленности. Здесь лучшим вариантом будет отдых, а уж потом необходимо со свежими силами приступать к делу. Попытайтесь не отвлекаться на телефон либо многочисленные просьбы своих товарищей, сосредоточьтесь на выполнении вашего плана. Иногда полезно говорить людям «нет», для сохранения собственных драгоценных минут.



6. Не торопись, а то успеешь.



Не стоит спешить, необходимо все хорошо продумать, и лишь затем приступать к действиям. Это нужно для того, чтобы не терять время на доработку. Надо концентрировать свое внимание на делах не торопясь, обдумывая каждое решение. И только в этом случае можно все успеть, не тратя времени на пустые волнения.



7. Пересмотр целей и планов.



Надо пересматривать собственные желания и задачи, потому как жизнь течет, а вместе с ней меняется человек, его мысли, а следовательно, и его планы.



8. Засорение мозга негативом



Большинство поглощены работой, а времени на семейную жизнь и развлечения просто-напросто не остается. Отсюда возникает напряжение, недовольство собой, депрессия. Поэтому требуется периодически переосмысливать цели и решить что же по-настоящему важней: работа либо здоровье.



Человек, утверждающий, что все плохо, всегда недоволен собой и окружающими создает вокруг мир бед и несчастий. Когда люди сами транслируют отрицательные эмоции, то они так и идут в ногу со своими создателями.



Если рассказывать о недостатке времени на детей, семью, путешествия, отдых, то в реальности так и произойдет. Давайте поставим на негативе точку и будем мыслить лишь положительно, наполняя мир хорошими эмоциями. Тогда радость, удовлетворение собственной жизнью и успех не заставят себя ждать.



Нужно найти причину недостатка времени и устранить ее, тогда жизненный путь будет легок, цели достигнуты, а мечты осуществлены. Действительность превратится в праздник, в котором всегда хватит времени на все!

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