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В Минюсте предложили опробовать закон о лишении должников жилья на алиментщиках

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В Минюсте предложили опробовать закон о лишении должников жилья на алиментщиках
В Минюсте предложили опробовать закон о лишении должников жилья на алиментщиках

Цитата:

Законопроект о взыскании с должников единственного жилья может первоначально коснуться только лиц, имеющих долги по алиментам. Об этом заявил замглавы департамента экономического законодательства Министерства юстиции Денис Новак, передает ТАСС.

«Как пилотный проект, чтобы решать не требующие отлагательства проблемы, можно начать с алиментов», — сказал Новак в ходе «нулевых чтений» законопроекта в Общественной палате России.

По его словам, в случае принятия закон коснется тех, кто возьмет кредиты после вступления нормы в силу. «Он распространяется только на будущие отношения. О масштабе бедствия мы говорим, если говорим об уже имеющейся задолженности, только если говорим об алиментах и причинении вреда жизни и здоровью, там обратная сила все-таки есть», — добавил чиновник.

Новак также отметил, что ведомство доработает законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, привязав минимальную сумму долга, при которой можно начать процедуру, к стоимости жилья.

«Мы сами пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или в небольшом городке в отдаленном регионе, нужно этот предел делать плавающим: чем роскошнее и дороже жилье, тем этот процент должен быть меньше, может быть, 0,5%. Чем жилье дешевле, там мы должны подходить к 30-40% или сделать минимум, но не более 200 тыс. рублей, или привязаться к минимальной сумме, которая позволяет возбуждать банкротство», — сказал Новак.

В конце 2016 года Минюст вынес на обсуждение законопроект, в соответствии с которым взыскание может быть обращено на единственное у должника жилье, которое по размеру и стоимости «явно превышает» потребности в жилище должника и его семьи.
Источник
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/31/1587816.html
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