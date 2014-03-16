€1000 уйдут из-под контроля

31.01.2017, 12:28
Минфин подготовил предложения по ослаблению валютного контроля, в том числе его фактическую отмену договоров на сумму €1000 и менее. Средний бизнес, который ранее просил об отмене «рудиментарных» штрафов за несвоевременное поступление валютной выручки, считает эти меры недостаточными для облегчения своей жизни.
Проект Минфина, который сейчас предлагается, не касается среднего бизнеса, отметил в беседе с «Газетой.Ru» Левчук, и €1000 — слишком маленькая сумма для тех сделок, которыми оперирует средний бизнес. «В среднем я бы считал значимыми поставками сделки на десятки тысяч евро — таких случается 10–20 в месяц, а тут нам предлагают торговать чехлами для телефона. Это не про нас, мы о таком и не просили.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/2017/...21.shtml#page4