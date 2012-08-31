Биткоин-кошелёк Xapo получил одобрение регулятора для работы в Швейцарии
По крайней мере, в Швейцарии этот вопрос удалось урегулировать. Компания Xapo получила «условное одобрение» Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), обеспечивающее возможность оказания услуг по хранению биткоин в цифровом кошельке в стране. Xapo необходимо будет выполнить ряд условий, характер которых не раскрывается, но ей не требуется получение лицензии на осуществление банковских операций. На сегодняшний день Xapo подпадает под определение финансового посредника.
Компании, по всей видимости, помог тот факт, что она не принимает депозиты. Кроме того, Xapo заверила, что не будет обслуживать граждан США из штаб-квартиры в Швейцарии в связи с юридической неопределённостью.