Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 млрд долларов

31.01.2017 03:50
Германский Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг американского штата Нью-Йорк 425 миллионов долларов за вывод из РФ порядка 10 миллиардов долларов. Кроме того, власти Великобритании хотят оштрафовать это финансовое учреждение на 200 миллионов долларов за подозрительные операции, передает ТАСС.
Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.
По данным немецких СМИ, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из России в объеме около 10 миллиардов долларов в 2011-2015 гг., а также в том, что банк сотрудничал с клиентами, в отношении которых действуют санкции из-за событий на Украине.
Ранее минюст США объявил о согласии Deutsche Bank выплатить 7,2 миллиарда долларов для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса.
Источник: https://rg.ru/2017/01/31/deutsche-ba...larov.html?tgm