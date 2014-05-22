Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,949 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 млрд долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:21
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 млрд долларов
31.01.2017 03:50

Германский Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг американского штата Нью-Йорк 425 миллионов долларов за вывод из РФ порядка 10 миллиардов долларов. Кроме того, власти Великобритании хотят оштрафовать это финансовое учреждение на 200 миллионов долларов за подозрительные операции, передает ТАСС.

Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.

По данным немецких СМИ, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из России в объеме около 10 миллиардов долларов в 2011-2015 гг., а также в том, что банк сотрудничал с клиентами, в отношении которых действуют санкции из-за событий на Украине.

Ранее минюст США объявил о согласии Deutsche Bank выплатить 7,2 миллиарда долларов для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса.

Источник: https://rg.ru/2017/01/31/deutsche-ba...larov.html?tgm
NikofAlex на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по искам Минюста США bizneser Новости в банковской сфере и страховании 1 08.01.2017 19:20
Нехороший год: Deutsche Bank заплатит штраф размером $7,2 млрд Denver10 Новости в банковской сфере и страховании 0 29.12.2016 12:42
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 29.12.2015 09:56
Махинации в России обойдутся Deutsche Bank в $4 млрд pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.08.2015 13:25
Швейцарский банк выплатит США рекордный штраф в $2,6 млрд sum iskorka Новости в банковской сфере и страховании 2 22.05.2014 07:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад Давлетшин
Bleutrade.com - биржа криптовалют
От Влад Давлетшин в разделе «Биржи криптовалют»
Аватар МОЛ
Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sunmistik
Стартап Greenspring Associates получил финансирование на 325 миллионов долларов
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kiwin
jet-30 - jet-30.com
От kiwin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар jansen
Банкам снизили лимит на отмывание
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар BetsWin
Просто немного веры
От BetsWin в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube