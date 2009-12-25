Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,949 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Еженедельный объем биткойн-торгов в Нигерии составил 1,3 миллиона долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:11
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,551
Благодарностей: 8,598
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Еженедельный объем биткойн-торгов в Нигерии составил 1,3 миллиона долларов

Спрос на биткойн чрезвычайно возрос в африканской стране Нигерии. Еженедельные объемы обмена биткойна в стране с середины декабря 2016 года увеличились до более чем 400 миллионов нигерийских найн, что составляет около 1,3 миллионов долларов.

Нигерийское криптовалютное сообщество имеет доступ к нескольким биткойн-платформам, в частности, LocalBitcoins. По данным биржи, объем спроса на биткойн среди стран еврозоны находится на одном уровне с объемами Нигерии. Данные сайта показывают, что более 16% посетителей LocalBitcoins приходят из Нигерии.

Растущий спрос на криптовалюту в стране отметил ведущий технологический журнал Африки Itwebafrica.

Издание предполагает несколько причин столь бурного роста спроса на биткойн. Одна из них – все более широкое использование Интернета и технологий в регионе, приводящее к прогрессивному увеличению использования криптовалюты среди нигерийцев.

Также в регионе набирает обороты скандально известная пирамида МММ. Многие инвесторы продолжают игнорировать многочисленные предупреждения, выпущенные различными национальными и международными органами и вкладывать деньги в МММ. Однако Биткойну популярность МММ на руку – для участия в пирамиде Мавроди требуется создать депозит своих биткойнов на счету МММ.

Кроме того, в стране растет принятие биткойна в качестве способа оплаты. Платформа Bitpesa содействует использованию цифровой валюты не только для отечественных, но уже и международных переводов. Bitpesa недавно представила B2B платформу, которая позволяет нигерийским компаниям переводить средства своим китайским коллегам непосредственно на их банковские счета.

Источник: Newsbtc
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I Зарабатывай, делая покупки I ХАЛЯВА Please!
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, новости, оплата, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бэклог сети Биткойн уже составил четверть миллиарда долларов pilot10 Новости криптовалют 0 26.01.2017 13:13
Объем биткоин-торгов в России вышел на рекордные 193,5 млн рублей clipman77 Новости криптовалют 1 03.08.2016 12:22
Объем электронной коммерции составил 31 процент mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.01.2016 21:06
8 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $57,9 млн до $124,2 млн Wolf123 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.01.2015 23:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ufxmarkets
UFXMarkets - ufxmarkets.com
От ufxmarkets в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар moskva
Для покупки валюты ввели новое правило
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Инвесторы вывели $25,2 млрд из хеджевых фондов в июле
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Paybackdaily - Www.paybackdaily.com
От PBD в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Что такое ПАММ счет. [Урок № 2] ПАММ инвестор - Легкие инвестиции.
От nlobp в разделе «Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео»
Аватар all-hyips
PerfectBtc - perfectbtc.com
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube