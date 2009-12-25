Еженедельный объем биткойн-торгов в Нигерии составил 1,3 миллиона долларов

Спрос на биткойн чрезвычайно возрос в африканской стране Нигерии. Еженедельные объемы обмена биткойна в стране с середины декабря 2016 года увеличились до более чем 400 миллионов нигерийских найн, что составляет около 1,3 миллионов долларов.
Нигерийское криптовалютное сообщество имеет доступ к нескольким биткойн-платформам, в частности, LocalBitcoins. По данным биржи, объем спроса на биткойн среди стран еврозоны находится на одном уровне с объемами Нигерии. Данные сайта показывают, что более 16% посетителей LocalBitcoins приходят из Нигерии.
Растущий спрос на криптовалюту в стране отметил ведущий технологический журнал Африки Itwebafrica.
Издание предполагает несколько причин столь бурного роста спроса на биткойн. Одна из них – все более широкое использование Интернета и технологий в регионе, приводящее к прогрессивному увеличению использования криптовалюты среди нигерийцев.
Также в регионе набирает обороты скандально известная пирамида МММ. Многие инвесторы продолжают игнорировать многочисленные предупреждения, выпущенные различными национальными и международными органами и вкладывать деньги в МММ. Однако Биткойну популярность МММ на руку – для участия в пирамиде Мавроди требуется создать депозит своих биткойнов на счету МММ.
Кроме того, в стране растет принятие биткойна в качестве способа оплаты. Платформа Bitpesa содействует использованию цифровой валюты не только для отечественных, но уже и международных переводов. Bitpesa недавно представила B2B платформу, которая позволяет нигерийским компаниям переводить средства своим китайским коллегам непосредственно на их банковские счета.
Источник: Newsbtc