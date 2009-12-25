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Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
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Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:08
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#1
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Топ Мастер
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,551
Благодарностей: 8,598
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Blockchain-новости: дайджест (2017, январь, №5)
Pokupo & p.news рассказывают о блокчейне в Германии, Китае, США... в мире: да, bitcoin - это интересно и революционно, но биткоин - это ещё не всё....
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Сегодня, 17:44
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