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В России предлагают создать блокчейн-реестр частных инвесторов

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В России предлагают создать блокчейн-реестр частных инвесторов
Государственная Дума Российской Федерации получила предложение об использовании блокчейна для хранения реестра частных инвесторов, что позволит повысить уровень защиты владельцев индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом сообщает издание «Известия».

Инициатором обращения стал Федеральный фонд по защите акционеров и вкладчиков, представители которого считают, что брокеры и управляющие компании стараются сэкономить на отчислениях, в результате чего многие клиенты не могут найти себя в реестре после отзыва брокерских лицензий. Использование блокчейна поможет решить эту ситуацию.

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что данная инициатива требует изучения и допустил реализацию данного варианта защиты частных инвесторов.

С интересом отнеслись к данному предложению и представители банковской отрасли.

«Основное достоинство блокчейна — сохранение информации без возможности ее последующего изменения или удаления. Отлично, если этот реестр будет вестись с использованием электронных ресурсов Банка России», — считает управляющий директор Бинбанка Алия Юсупова.
Однако, по мнению Алии Юсуповой, необходимо предусмотреть механизм контроля корректного ввода данных в блокчейн, в противном случае поставленная задача решена не будет.

В свою очередь, соучредитель инвесткомпании Extante Анатолий Князев заявил, что с технической стороны было бы проще создать реестр, который будет вести центробанк России, так как у блокчейна пока еще нет правовой базы.

Актуальность создания подобного реестра получила свою актуальность в связи с тем, что 16 января в Госдуму РФ был внесен законопроект о страховании индивидуальных инвестиционных счетов, целью которого является увеличение инвестиций граждан в фондовый рынок, а также обеспечение защиты владельцев акций и облигаций от мошенничества.

Напомним, что в июне прошлого года в российской Госдуме прошла международно-практическая конференция под названием «Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов», посвященная вопросам криптовалют и развития технологии блокчейн в России.

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