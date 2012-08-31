Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,383 Благодарностей: 521 КП: 0.372

Блокчейн — опыт первых пилотных проектов

10 основных пунктов, которые являются выводами по результатам практических упражнений в рамках проектов для крупных банков России.



1. Блокчейн — действительно новая технология на рынке



В первый раз блокчейн упоминался в 2008 году в статье Сатоши Накамото про биткоин (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), причем технология была описана как сервер временных меток. И только несколько лет назад блокчейн стали воспринимать как отдельную технологию без привязки к биткоину. Упрощенно блокчейн можно представить как распределенный реестр или распределенную систему хранения записей, доступ к которой есть у любого участника сети. Все записи при попадании в блокчейн формируются в блоки, которые связаны в одну цепочку (blockchain из англ. — цепь блоков).







По грубой оценке, технология представлена на рынке не более 5 лет, а крупные финансовые организации стали проявлять больший интерес и проводить пилотные проекты буквально год-два назад. Крайне редко можно найти информацию об использовании технологии в продуктивных системах крупных компаний. Условно внедрения можно разделить на два типа: стартапы или финтех компании, направление бизнеса которых связано с блокчейн (Ethereum, Everledger и т.п.), и пилотные проекты крупных финансовых организаций по всему миру. Все это показывает, что мы лишь в начале пути и, по сути, создаем историю.



2. Блокчейн более эффективен не в рамках одной организации, а при наличии экосистемы



Несмотря на то, что существует ряд сценариев возможного использования технологий внутри организации (compliance, к примеру), большую эффективность имеют кейсы, когда ведется обмен информацией между несколькими компаниями. Одними из первых направлений исследований в индустрии были сценарии развертывания supply chain на блокчейн (пример лизинга машин, сборки самолета), а также обмен финансовыми транзакциями между банками по всему миру без регулятора (задача в рамках консорциума R3). От блокчейна, в первую очередь, больше ждут изменений в финансовой экосистеме за счет снижения или даже исчезновения роли регулятора.





3. Бизнес–сообщество — фундамент успешных исследований технологии блокчейн.



Что блокчейн привнес действительно нового в индустрию, так это абсолютно новый формат работы между организациями. Действительно, до этого партнерства между компаниями были обычной практикой (альянс IBM и Apple как пример).



Что же заставляет банки объединяться и действовать совместно?

Блокчейн, можно сказать, заставил организации кооперироваться на уровне исследований и разработок (Research and development, R&D), причем не сколько в ИТ индустрии, а в финансовом секторе. Достаточно вспомнить консорциум R3, который во время основания в середине 2015 года состоял из 12 банков, а сейчас насчитывает больше 40. Что же заставляет банки объединяться и действовать совместно? Как уже упоминалось в первом пункте, блокчейн — крайне новая и быстро развивающаяся технология для всех участников рынка. Поэтому нельзя сказать, что она обладает достаточным уровнем зрелости для немедленного использования в продуктивных системах. Значит, необходимо исследовать возможные пути использования технологии, анализировать узкие места, проблемы, преимущества. А это как раз задача R&D.





Блокчейн может существенно упростить и улучшить обмен и хранение информации в рамках открытого или закрытого сообщества организаций

Недаром организации выкладывают разработанный код в открытые сообщества для обмена друг с другом. Одним из самых известных примеров является консорциум HyperLedger (созданный в рамках Linux Foundation), куда компания IBM, к примеру, выложила более 44 000 строк кода для общего использования.



Вторым пунктом, почему бизнес-сообщество важно для реализации блокчейн — это урок из пункта 2: большая польза от использования блокчейн будет для экосистемы организаций, которые обмениваются информацией, но не доверяют друг другу. Блокчейн может существенно упростить и улучшить обмен и хранение информации в рамках открытого или закрытого сообщества организаций.



Важный вывод — если вы приняли решение адаптировать технологию блокчейн у себя в организации, то активно участвуйте в обсуждении в рамках бизнес-сообщество. За счет этого вы сможете как и привнести свои идеи, так и получить новые, найти партнеров и экспертизу.



4. Сложнее выбрать правильный сценарий использования технологии, нежели реализовать его технически



Опыт первых проектов явно продемонстрировал, что большая часть времени уделялась поиску сценариев (use-case) для дальнейшей проработки. И, к сожалению, большинство проектов не имело в конце так называемого «вау-эффекта» для бизнеса — вопрос о выгодах блокчейна оставался открытым. В ряде случаев, пилотные проекты оказывались лишь демонстрацией возможностей технической команды по программированию на одной из реализаций блокчейн. Таким образом, несмотря на опасения рынка в неготовности технологии к промышленному использованию, куда важнее не доказывать обратное, а понимать, какой эффект от внедрения блокчейна получит компания. И только после этого приступать к технологической реализации. В противном случае, пилотные проекты будут делаться ради пилотных проектов.





Вывод: не нужно поддаваться волне на рынке и делать пилоты в области блокчейн лишь для пробы технологии. Технологическая реализация — самый легкий этап тестирования технологии. Необходимо сначала точно определить возможные области, где внедрение блокчейна сможет принести пользу.



5. Блокчейн — это не только технологическая инновация



На рынке идет обсуждение, куда относить технологию блокчейн — к технологической или экономической революциям. Опыт первых пилотов показал, что организации больше ждут качественных изменений в финансовых процессах, нежели ожидают оптимизации ИТ инфраструктуры как результата внедрения технологий. Блокчейн способен привнести на рынок абсолютно новые модели взаимодействия между компаниями без участия регуляторов, что делает его не просто очередной новой технологической инновацией.



Вывод: блокчейн, скорее, это совокупность как новых инноваций в технологиях, так и новых подходов в экономических моделях.





6. Наибольшие сложности связаны с вопросами масштабируемости и безопасности



Одними из первых вопросов, поднимаемых при обсуждении перспектив блокчейна, являются масштабируемость и безопасность.



Вопрос масштабируемости тесно связан и с производительностью — в текущий момент сложно предсказать скорость вычисления нового блока в сети для каждого нового внедрения. Единственный известный факт в рамках крупного внедрения — это 8 минут на блок для биткоина. Сколько будет вычисляться новый блок в любой другой сети — неизвестно и необходимо тестирование.



К тому же, если скорость и удовлетворяет потребностям, факты изменения производительности в зависимости от числа узлов в сети (а это и есть масштабируемость), остаются неизученными.



Технология обладает определенными механизмами защиты, но это отнюдь не значит, что в ней решены все вопросы

Вопросы и в области безопасности логичны, так как если копия распределенного реестра есть у каждого участника, то как убедиться, что данные действительно верны и не могут быть изменены?



И, если эти или схожие вопросы можно объяснить спецификой реализации технологии, то с другой стороны, рынок стал ожидать, что блокчейн безопасен во всем и способен решить все актуальные проблемы, связанные с безопасностью. Это не так. Да, технология обладает определенными механизмами защиты, но это отнюдь не значит, что в ней решены все вопросы. Не стоит полагать, что блокчейн, к примеру, однозначно решает проблему потери первичных ключей.



Вывод: не стоит рассматривать блокчейн как решение для высоконагруженных транзакционных систем (например, банковский процессинг) в связи с нехваткой практических знаний о производительности сети — на текущий момент крайне мало примеров внедрений или индустриальных тестов. В вопросах безопасности не стоит полагаться на знание, что блокчейн способен решить все проблемы безопасности — рекомендуется рассматривать блокчейн также, как и любую другую новую технологию и тщательно анализировать возможные уязвимости.



7. Индустрия мало подготовлена к использованию распределенных реестров — отсутствуют должные нормативно–правовые меры



Большое число нацбанков в мире придерживается позиции возглавить движение по развитию блокчейн, а не сопротивляться этому

Как уже упоминалось, блокчейн предлагает организациям новый уровень взаимодействия между ними — без использования регулятора. Несмотря на перспективы этого подхода (создание «коллективной ответственности», снижение издержек при работе регулятора и т.п.), на текущий момент индустрия не обладает достаточным опытом использования такого подхода. Логично, что нормативно–правовые меры отсутствуют. Уже сейчас видно, что после успешной технической реализации блокчейн–технологий компании сталкиваются с проблемами регулирования и, тем самым, тормозят широкое использование технологии в продуктивных системах.



В рамках финансовой отрасли для успешного развития блокчейна крайне важна позиция национального банка страны. Как показывает практика, более эффективным способом участия нацбанка в апробации технологии является совместная работа с банками, нежели противодействие распространению технологии на рынке. Стоит отметить, что большое число нацбанков в мире придерживается позиции возглавить движение по развитию блокчейн, а не сопротивляться этому.



Вывод: для успешного внедрения блокчейн организациям необходимо выделять ресурсы не только для технологических пилотов, но и для решения юридических вопросов. И большие сложности находятся как раз в юридическом поле, а не в техническом.



8. Не стоит ожидать молниеносного возврата инвестиций в блокчейн — это такая же технология, требующая времени на внедрение и адаптацию



Даже удивительно, что из-за ажиотажа вокруг тех изменений, которые блокчейн может принести на рынок («блокчейн — новый Интернет»), компании стали закрывать глаза на обыденные вопросы, связанные с внедрением любой новой технологии: поддержка, интеграция с текущими системами. И, стоит признать, после успешного завершения пилотных проектов, волна энтузиазма резко снижается, так как организации переходят к фазе анализа, как внедрять технологию. И здесь возникают вопросы отсутствия навыков у персонала для поддержки, масштабирования системы при увеличении нагрузки, интеграции и обмена данными с существующими системами.





Вывод: не нужно считать блокчейн отдельной изолированной частью вашей ИТ инфраструктуры — вопросы интеграции и поддержки по-прежнему остаются актуальными. Уже на начальных этапах пилотных проектов стоит оценить место блокчейн технологий в общей архитектуре организации.



9. Блокчейн может быть внедрен раньше в областях, не связанных с финансами



Безусловно, наибольший интерес к технологии проявляет финансовый сектор и, в особенности, банки. С другой стороны, высокий спрос и ажиотаж не всегда приводят к практическим действиям и внедрениям. Бывает, что банки увлекаются погоней друг за другом, стремясь обогнать конкурентов и показать инновационность больше, чем фокусируются на успешном внедрении технологии и получения выгоды от ее использования.





Тем временем появилось довольно большое количество стартапов, которые предлагают сервисы на базе блокчейн в не связанных с финансами отраслях. К примеру, блокчейн может использоваться для хранения информации о бриллиантах, на рынке недвижимости, для учета земельных кадастров, облачного хранения данных и учета прав интеллектуальной собственности.



Вывод: компаниям не из финансовых отраслей не стоит ждать результатов внедрений банков, а начинать самим искать способы применения технологии блокчейн. В отсутствие ажиотажа и в условиях возможно более легких нормативно-правовых норм шансов на успешное внедрение технологии может быть значительно больше, чем у банков.



10. Блокчейн — технология, которая действительно сможет поменять индустрию



Несмотря на все опасения рынка, связанные с новизной технологии и ее неготовности к промышленному внедрению, блокчейн способен качественно поменять банковскую и не только индустрии. А именно изменить способы взаимодействия между компаниями: организациям придется уметь «договариваться» без участия органов регулирования. Безусловно, должно пройти какое-то время (по разным оценкам, от двух до трех лет) для апробации технологии, но то, что блокчейн перспективен, ясно уже сейчас.



Источник В первый раз блокчейн упоминался в 2008 году в статье Сатоши Накамото про биткоин (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), причем технология была описана как сервер временных меток. И только несколько лет назад блокчейн стали воспринимать как отдельную технологию без привязки к биткоину. Упрощенно блокчейн можно представить как распределенный реестр или распределенную систему хранения записей, доступ к которой есть у любого участника сети. Все записи при попадании в блокчейн формируются в блоки, которые связаны в одну цепочку (blockchain из англ. — цепь блоков).По грубой оценке, технология представлена на рынке не более 5 лет, а крупные финансовые организации стали проявлять больший интерес и проводить пилотные проекты буквально год-два назад. Крайне редко можно найти информацию об использовании технологии в продуктивных системах крупных компаний. Условно внедрения можно разделить на два типа: стартапы или финтех компании, направление бизнеса которых связано с блокчейн (Ethereum, Everledger и т.п.), и пилотные проекты крупных финансовых организаций по всему миру. Все это показывает, что мы лишь в начале пути и, по сути, создаем историю.Несмотря на то, что существует ряд сценариев возможного использования технологий внутри организации (compliance, к примеру), большую эффективность имеют кейсы, когда ведется обмен информацией между несколькими компаниями. Одними из первых направлений исследований в индустрии были сценарии развертывания supply chain на блокчейн (пример лизинга машин, сборки самолета), а также обмен финансовыми транзакциями между банками по всему миру без регулятора (задача в рамках консорциума R3). От блокчейна, в первую очередь, больше ждут изменений в финансовой экосистеме за счет снижения или даже исчезновения роли регулятора.Что блокчейн привнес действительно нового в индустрию, так это абсолютно новый формат работы между организациями. Действительно, до этого партнерства между компаниями были обычной практикой (альянс IBM и Apple как пример).Что же заставляет банки объединяться и действовать совместно?Блокчейн, можно сказать, заставил организации кооперироваться на уровне исследований и разработок (Research and development, R&D), причем не сколько в ИТ индустрии, а в финансовом секторе. Достаточно вспомнить консорциум R3, который во время основания в середине 2015 года состоял из 12 банков, а сейчас насчитывает больше 40. Что же заставляет банки объединяться и действовать совместно? Как уже упоминалось в первом пункте, блокчейн — крайне новая и быстро развивающаяся технология для всех участников рынка. Поэтому нельзя сказать, что она обладает достаточным уровнем зрелости для немедленного использования в продуктивных системах. Значит, необходимо исследовать возможные пути использования технологии, анализировать узкие места, проблемы, преимущества. А это как раз задача R&D.Блокчейн может существенно упростить и улучшить обмен и хранение информации в рамках открытого или закрытого сообщества организацийНедаром организации выкладывают разработанный код в открытые сообщества для обмена друг с другом. Одним из самых известных примеров является консорциум HyperLedger (созданный в рамках Linux Foundation), куда компания IBM, к примеру, выложила более 44 000 строк кода для общего использования.Вторым пунктом, почему бизнес-сообщество важно для реализации блокчейн — это урок из пункта 2: большая польза от использования блокчейн будет для экосистемы организаций, которые обмениваются информацией, но не доверяют друг другу. Блокчейн может существенно упростить и улучшить обмен и хранение информации в рамках открытого или закрытого сообщества организаций.— если вы приняли решение адаптировать технологию блокчейн у себя в организации, то активно участвуйте в обсуждении в рамках бизнес-сообщество. За счет этого вы сможете как и привнести свои идеи, так и получить новые, найти партнеров и экспертизу.Опыт первых проектов явно продемонстрировал, что большая часть времени уделялась поиску сценариев (use-case) для дальнейшей проработки. И, к сожалению, большинство проектов не имело в конце так называемого «вау-эффекта» для бизнеса — вопрос о выгодах блокчейна оставался открытым. В ряде случаев, пилотные проекты оказывались лишь демонстрацией возможностей технической команды по программированию на одной из реализаций блокчейн. Таким образом, несмотря на опасения рынка в неготовности технологии к промышленному использованию, куда важнее не доказывать обратное, а понимать, какой эффект от внедрения блокчейна получит компания. И только после этого приступать к технологической реализации. В противном случае, пилотные проекты будут делаться ради пилотных проектов.не нужно поддаваться волне на рынке и делать пилоты в области блокчейн лишь для пробы технологии. Технологическая реализация — самый легкий этап тестирования технологии. Необходимо сначала точно определить возможные области, где внедрение блокчейна сможет принести пользу.На рынке идет обсуждение, куда относить технологию блокчейн — к технологической или экономической революциям. Опыт первых пилотов показал, что организации больше ждут качественных изменений в финансовых процессах, нежели ожидают оптимизации ИТ инфраструктуры как результата внедрения технологий. Блокчейн способен привнести на рынок абсолютно новые модели взаимодействия между компаниями без участия регуляторов, что делает его не просто очередной новой технологической инновацией.блокчейн, скорее, это совокупность как новых инноваций в технологиях, так и новых подходов в экономических моделях.Одними из первых вопросов, поднимаемых при обсуждении перспектив блокчейна, являются масштабируемость и безопасность.Вопрос масштабируемости тесно связан и с производительностью — в текущий момент сложно предсказать скорость вычисления нового блока в сети для каждого нового внедрения. Единственный известный факт в рамках крупного внедрения — это 8 минут на блок для биткоина. Сколько будет вычисляться новый блок в любой другой сети — неизвестно и необходимо тестирование.К тому же, если скорость и удовлетворяет потребностям, факты изменения производительности в зависимости от числа узлов в сети (а это и есть масштабируемость), остаются неизученными.Технология обладает определенными механизмами защиты, но это отнюдь не значит, что в ней решены все вопросыВопросы и в области безопасности логичны, так как если копия распределенного реестра есть у каждого участника, то как убедиться, что данные действительно верны и не могут быть изменены?И, если эти или схожие вопросы можно объяснить спецификой реализации технологии, то с другой стороны, рынок стал ожидать, что блокчейн безопасен во всем и способен решить все актуальные проблемы, связанные с безопасностью. Это не так. Да, технология обладает определенными механизмами защиты, но это отнюдь не значит, что в ней решены все вопросы. Не стоит полагать, что блокчейн, к примеру, однозначно решает проблему потери первичных ключей.не стоит рассматривать блокчейн как решение для высоконагруженных транзакционных систем (например, банковский процессинг) в связи с нехваткой практических знаний о производительности сети — на текущий момент крайне мало примеров внедрений или индустриальных тестов. В вопросах безопасности не стоит полагаться на знание, что блокчейн способен решить все проблемы безопасности — рекомендуется рассматривать блокчейн также, как и любую другую новую технологию и тщательно анализировать возможные уязвимости.Большое число нацбанков в мире придерживается позиции возглавить движение по развитию блокчейн, а не сопротивляться этомуКак уже упоминалось, блокчейн предлагает организациям новый уровень взаимодействия между ними — без использования регулятора. Несмотря на перспективы этого подхода (создание «коллективной ответственности», снижение издержек при работе регулятора и т.п.), на текущий момент индустрия не обладает достаточным опытом использования такого подхода. Логично, что нормативно–правовые меры отсутствуют. Уже сейчас видно, что после успешной технической реализации блокчейн–технологий компании сталкиваются с проблемами регулирования и, тем самым, тормозят широкое использование технологии в продуктивных системах.В рамках финансовой отрасли для успешного развития блокчейна крайне важна позиция национального банка страны. Как показывает практика, более эффективным способом участия нацбанка в апробации технологии является совместная работа с банками, нежели противодействие распространению технологии на рынке. Стоит отметить, что большое число нацбанков в мире придерживается позиции возглавить движение по развитию блокчейн, а не сопротивляться этому.для успешного внедрения блокчейн организациям необходимо выделять ресурсы не только для технологических пилотов, но и для решения юридических вопросов. И большие сложности находятся как раз в юридическом поле, а не в техническом.Даже удивительно, что из-за ажиотажа вокруг тех изменений, которые блокчейн может принести на рынок («блокчейн — новый Интернет»), компании стали закрывать глаза на обыденные вопросы, связанные с внедрением любой новой технологии: поддержка, интеграция с текущими системами. И, стоит признать, после успешного завершения пилотных проектов, волна энтузиазма резко снижается, так как организации переходят к фазе анализа, как внедрять технологию. И здесь возникают вопросы отсутствия навыков у персонала для поддержки, масштабирования системы при увеличении нагрузки, интеграции и обмена данными с существующими системами.Вывод: не нужно считать блокчейн отдельной изолированной частью вашей ИТ инфраструктуры — вопросы интеграции и поддержки по-прежнему остаются актуальными. Уже на начальных этапах пилотных проектов стоит оценить место блокчейн технологий в общей архитектуре организации.Безусловно, наибольший интерес к технологии проявляет финансовый сектор и, в особенности, банки. С другой стороны, высокий спрос и ажиотаж не всегда приводят к практическим действиям и внедрениям. Бывает, что банки увлекаются погоней друг за другом, стремясь обогнать конкурентов и показать инновационность больше, чем фокусируются на успешном внедрении технологии и получения выгоды от ее использования.Тем временем появилось довольно большое количество стартапов, которые предлагают сервисы на базе блокчейн в не связанных с финансами отраслях. К примеру, блокчейн может использоваться для хранения информации о бриллиантах, на рынке недвижимости, для учета земельных кадастров, облачного хранения данных и учета прав интеллектуальной собственности.компаниям не из финансовых отраслей не стоит ждать результатов внедрений банков, а начинать самим искать способы применения технологии блокчейн. В отсутствие ажиотажа и в условиях возможно более легких нормативно-правовых норм шансов на успешное внедрение технологии может быть значительно больше, чем у банков.Несмотря на все опасения рынка, связанные с новизной технологии и ее неготовности к промышленному внедрению, блокчейн способен качественно поменять банковскую и не только индустрии. А именно изменить способы взаимодействия между компаниями: организациям придется уметь «договариваться» без участия органов регулирования. Безусловно, должно пройти какое-то время (по разным оценкам, от двух до трех лет) для апробации технологии, но то, что блокчейн перспективен, ясно уже сейчас.

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