"Железобетонные изделия"

Можно сказать, что тема экспериментальная. Во-первых, хочу проверить реально ли выигрывать на маленьких коэффициентах и ва-банк. Во-вторых, хочу проверить - порежет ли мне bet365 максимумы. Буду делать ставки на коэффициенты от 1,01 до 1,1. Ставки на футбол в основном АПЛ и РПЛ, буду давать небольшое описание к матчам. Все ставки по линии bet365. Начальный банк 10usd. Цели определённой нет, но можно поставить планку в 1000usd, хотя думаю сольюсь раньше. А вообще лучше поставлю цель 100 ставок это как раз получиться около 1000usd. Все ставки и описание к ним - это только моё мнение, любые сходства случайны. Если кто-то рискнёт ставить по моей тыканине, то я не несу ответственность за понесённые убытки.
Сандерленд - Тоттенхэм нулевая фора на госте за 1,11
"Тоттенхэм" должен показывать класс и выигрывать в гостях "Черных котов", которые никак не могут найти свою игру. Плюс к плохой игре - череда травм, дисквалификация одного из основных защитников(я про Джилободжи), а так же уход одного из лучших крайних защитников - Ван Анхольта. В общем Дефо один не вытащит команду. Это просто ВИП ЖБ!!!
да ну маржа совсем там не мешает выигрывать, правда - не на таком
Я где-то писАл, что подобными ставками хорошо маскироваться под заливного попана, дабы счёт максимально долго держался. Можно ещё прессы на фонарей собирать
Как говориться: "Гулять, так гулять". На балансе осталось ещё 10usd, так как минимальный депозит 20usd.
Очередной матч АПЛ. М'Боро - Вест Бром. Тотал хозяев меньше 3,5 за 1,012.
У "М'Боро" есть неплохой подбор исполнителей для того чтобы завершить атаку, а вот качественной "десятки" нет. Это приводит к отсутствию моментов. Это подтверждает статистика: у Боро самый низкие в лиге показатели созданных моментов(в среднем 6,3 за игру) и соответственно ударов(в среднем 9 за игру из них только 2,4 в створ). Ну а "Дрозды" пропускали больше 2-х голов только от блестящей атаки "Тоттенхэма". Это даже Двойной Супер ВИП ЖБ.
да ну маржа совсем там не мешает выигрывать, правда - не на таком
Я где-то писАл, что подобными ставками хорошо маскироваться под заливного попана, дабы счёт максимально долго держался. Можно ещё прессы на фонарей собирать
Если брать АПЛ, то хорошие коэффициенты бывают на бирже MatchBook у них часто акции "АПЛ без комиссии".