Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,949 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

"Железобетонные изделия"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все бесплатные прогнозы на спортивные события от пользователей нашего форума публикуем и обсуждаем в этом разделе.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:26
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 988
Благодарностей: 156
КП: 0.057
"Железобетонные изделия"
Можно сказать, что тема экспериментальная. Во-первых, хочу проверить реально ли выигрывать на маленьких коэффициентах и ва-банк. Во-вторых, хочу проверить - порежет ли мне bet365 максимумы. Буду делать ставки на коэффициенты от 1,01 до 1,1. Ставки на футбол в основном АПЛ и РПЛ, буду давать небольшое описание к матчам. Все ставки по линии bet365. Начальный банк 10usd. Цели определённой нет, но можно поставить планку в 1000usd, хотя думаю сольюсь раньше. А вообще лучше поставлю цель 100 ставок это как раз получиться около 1000usd. Все ставки и описание к ним - это только моё мнение, любые сходства случайны. Если кто-то рискнёт ставить по моей тыканине, то я не несу ответственность за понесённые убытки.
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

Последний раз редактировалось omch; Сегодня в 17:41.
omch на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 16:40
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 988
Благодарностей: 156
КП: 0.057
Автор темы Re: "Железобетонные изделия"
Первый блин, надеюсь не комом=)

Сандерленд - Тоттенхэм нулевая фора на госте за 1,11

"Тоттенхэм" должен показывать класс и выигрывать в гостях "Черных котов", которые никак не могут найти свою игру. Плюс к плохой игре - череда травм, дисквалификация одного из основных защитников(я про Джилободжи), а так же уход одного из лучших крайних защитников - Ван Анхольта. В общем Дефо один не вытащит команду. Это просто ВИП ЖБ!!!
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!
omch на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#3
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,289
Благодарностей: 750
КП: 0.055

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от omch Посмотреть сообщение
Во-первых, хочу проверить реально ли выигрывать на маленьких коэффициентах и ва-банк
Реально конечно. Как и проигрывать
Цитата:
Сообщение от omch Посмотреть сообщение
Во-вторых, хочу проверить - порежет ли мне bet365 максимумы. Буду делать ставки на коэффициенты от 1,01 до 1,1
только за такое - однозначно нет
Цитата:
Сообщение от omch Посмотреть сообщение
Сандерленд - Тоттенхэм нулевая фора на госте за 1,11
а за такое вообще в разы поднять максы должны
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

моя пиханина
SergioConceicao на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 17:03
#4
Блог newhyip.com
Премиум
 
Аватар dragline
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 29.06.2008
Сообщений: 16,336
Благодарностей: 6,795
Записей в блоге: 1
КП: 0.266

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: "Железобетонные изделия"
Цитата:
Сообщение от omch Посмотреть сообщение
Начальный банк 10usd.
Цитата:
Сообщение от omch Посмотреть сообщение
Во-вторых, хочу проверить - порежет ли мне bet365 максимумы.
Не порежет! Зуб даю
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

uHYIPs.com - уникальная система HYIP Мониторинга
Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис!
Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
dragline на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 17:10
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 988
Благодарностей: 156
КП: 0.057
Автор темы Re: "Железобетонные изделия"
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao Посмотреть сообщение
а за такое вообще в разы поднять максы должны
у них всё равно маржа большая.


Один раз мне там резали максимумы до 0. Ставил на скачки суммы до 100usd, но потом как-то само собой всё восстановилось.
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!
omch на форуме  
Старый Сегодня, 17:16
#6
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,289
Благодарностей: 750
КП: 0.055

награды Волшебный горшочек 
Re: "Железобетонные изделия"
Цитата:
Сообщение от omch Посмотреть сообщение
у них всё равно маржа большая.
да ну маржа совсем там не мешает выигрывать, правда - не на таком
Я где-то писАл, что подобными ставками хорошо маскироваться под заливного попана, дабы счёт максимально долго держался. Можно ещё прессы на фонарей собирать
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

моя пиханина
SergioConceicao на форуме  
Старый Сегодня, 17:30
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 988
Благодарностей: 156
КП: 0.057
Автор темы Re: "Железобетонные изделия"
Как говориться: "Гулять, так гулять". На балансе осталось ещё 10usd, так как минимальный депозит 20usd.

Очередной матч АПЛ.
М'Боро - Вест Бром. Тотал хозяев меньше 3,5 за 1,012.
У "М'Боро" есть неплохой подбор исполнителей для того чтобы завершить атаку, а вот качественной "десятки" нет. Это приводит к отсутствию моментов. Это подтверждает статистика: у Боро самый низкие в лиге показатели созданных моментов(в среднем 6,3 за игру) и соответственно ударов(в среднем 9 за игру из них только 2,4 в створ). Ну а "Дрозды" пропускали больше 2-х голов только от блестящей атаки "Тоттенхэма". Это даже Двойной Супер ВИП ЖБ.
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

Последний раз редактировалось omch; Сегодня в 17:39.
omch на форуме  
Старый Сегодня, 17:33
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 988
Благодарностей: 156
КП: 0.057
Автор темы Re: "Железобетонные изделия"
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao Посмотреть сообщение
да ну маржа совсем там не мешает выигрывать, правда - не на таком
Я где-то писАл, что подобными ставками хорошо маскироваться под заливного попана, дабы счёт максимально долго держался. Можно ещё прессы на фонарей собирать
Если брать АПЛ, то хорошие коэффициенты бывают на бирже MatchBook у них часто акции "АПЛ без комиссии".
__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!
omch на форуме  
Ответить
Метки
ставки, футбол
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 12:35
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 15:29
"Народные инвесторы" Сбербанка и "Роснефти" за девять лет не смогли "догнать" инфляци tigr Новости в банковской сфере и страховании 0 22.03.2016 18:56
Базы для продвижения - "Казахстан", "Украина", "Беларусь", "Израиль" и др. Anny_i Ссылки 2 03.07.2011 00:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mafiainvest
Akcioner.org - рефбек 15% от суммы вклада
От mafiainvest в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Vinogradik
xrotor.ru - заработок на автомате
От Vinogradik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
Аналитика от xag197911. Конкурс InstaForex
От Aisller в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар Funy-Maker
Кто атакует ПриватБанк
От Funy-Maker в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар dengov
Инсайд. Блокиратор Adblock Plus разрешает рекламу компаний, которые ему платят
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Плачу за депозиты
От Betsru Bets в разделе «Барахолка»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube