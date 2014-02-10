Персональные данные в обмен на привилегии- исследования GfK

Россия замкнула тройку лидеров с самым большим числом сторонников этой идеи. На первом месте Китай, на втором — Мексика. В Германии, Франции и Бразилии, напротив, больше всего несогласных делиться персональными данными.
Компания GfK провела
онлайн-опрос 22 тыс. людей из 17 стран мира, оценив их реакцию на утверждение «Я готов поделиться своими личными данными (о здоровье, финансовом положении, водительской истории, использовании электроэнергии и т.п.) в обмен на преимущества или льготы, например, более низкие расценки или индивидуальное обслуживание». Респонденты должны были выбрать цифру от 1 до 7, где 1 означает резкое несогласие, а 7 — полную поддержку.
Так, 27% интернет-пользователей поддерживают идею обмена личной информации на преимущества вроде скидок или персонализированного сервиса. Категорически против — 19% потребителей.
Полное согласие с утверждением выразило равное количество мужчин и женщин — по 27%. При этом несогласных с утверждением оказалось больше среди женщин — 21%, тогда как мужчин — 18%.
Больше всего желающих обменять информацию на скидки или бонусы оказалось среди респондентов в возрасте 20-30 и 30-40 лет (33% и 34% соответственно). В возрастной группе 15-19 лет делиться персональными данными готовы 28% потребителей.
Напомним, на прошлой неделе стали известны результаты ежегодного исследования Международного союза электросвязи, согласно которому 3,9 млрд человек на планете до сих пор не пользуются возможностями интернета.
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