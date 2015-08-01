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Стартап PouchNation привлёк крупное финансирование на выпуск NFC-напульсников

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Старый Сегодня, 16:15
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Стартап PouchNation привлёк крупное финансирование на выпуск NFC-напульсников


Сингапурский стартап PouchNation, цель работы которого состоит в том, что помогать организаторам больших общественных мероприятий управлять ими, только что привлек на своё финансирование семизначную сумму в долларах США, что даст ему возможность работать и дальше по теме управления данными на такого рода мероприятиях. Нераскрываемая крупная сумма поступила от группы частных инвесторов Сингапура и нового венчурного фонда Cradle Seed Ventures (Малайзия).

Система управления мероприятием от PouchNation использует в напульсниках от данного стартапа, технологию беспроводной связи NFC, которая стала популярна во время проведения концертов, спортивных праздников, выставок и торговых ярмарок. Такие напульсники заменяют собой бумажные билеты на входе на мероприятие и могут быть использованы для оплаты товаров продаваемых внутри места проведения события, что дает возможность людям пребывать на мероприятии вообще не имея наличных в кармане. Посетители мероприятия могут загрузить в NFC-напульсники кредитные средства с помощью кредитных карт или банковских депозитов. Если посетители хотят пополнить напульсник на месте проведения конкретного мероприятия, то они смогут это сделать в специальном киоске, который принимает как наличные, так и оплату с кредитной карты.

Между тем, организаторы мероприятия также смогут использовать эти напульсники в качестве инструмента контроля за посетителями, не давая им возможности попасть в закрытые зоны проводимого мероприятия. Напульсники PouchNation обладают автономными источниками питания, поэтому любое проводимое мероприятие не прервется даже в том случае, если сеть Wi-Fi вдруг обрушится.

Господин Илья Кравцов, который является генеральным директором этого стартапа, говорит что они будут использовать полученные деньги, чтобы развивать и дальше аналитический потенциал этого стартапа.

Поскольку их продукт работает оффлайн от сети Интернет, то PouchNation сможет собирать данные о поведении пользователей с более высоким уровнем точности чем система GPS и все другие инструменты отслеживания, которые зависят от подключения к Интернету.

"Данные, которые будут собираться нашим напульсником будут затрагивать поведение расходов посетителей мероприятий, их личные предпочтения, шаблоны передвижения толпы, тепловые карты, а также взаимодействие с вновь запускаемыми продуктами, которые акцентированы на определенные целевые сообщества, такие как миллениумы и велнес-сообщества ("велнес" - это стиль жизни, основанный на здоровом питании и занятиях спортом)", такие пояснения даёт Илья.

Также он считает, что эта информация представляет особую ценность не только для организаторов мероприятий, но и для крупных брендов и они смогут использовать её в своей работе.

"Аналитика становится ключевым моментом бизнес-модели PouchNation", добавляет он.

Нужно также отметить, что в прошлом году этот стартап помог в управлении 50 всякого рода мероприятими по всей Юго-Восточной Азии и в том числе на крупнейшем спортивном событии проведенном под эгидой международной ассоциации ТАФИСА. Во время данного мероприятия было зарегистрировано 1 млн совершенных финансовых операций и собрано данных с приблизительно 30 млн точек. А системой PouchNation было обработал транзакций на сумму более 6 млн долл. США.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/58907a160c3ba
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