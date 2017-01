mixpepper22 Топ Мастер

FenixStock Trade - fenixstock.trade Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...



Новый проект без диза: FenixStock Trade

Цитата: FST специализируется на производных финансовых инструментов, главным образом, контракты на разницу (FST) на акции и индексы, а также как ведущий дилер в маржинальной иностранной валюте. Нашими клиентами являются брокеры, управляющие фондами и торговые компании, а также частные инвесторы. является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Старт Jan 27, 2017



Планы:

Цитата: Starter Plan from 1-3% daily (The deposit is available anytime )

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Starter Plan $10.00 - $199.00





Premium Plan from 1.5-4% daily ( The deposit is available anytime )

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Premium Plan $200.00 - $400.00





Процент будет меняться каждый день в 18.00 (UTC), после закрытия Лондонской фондовой биржи.



>> Наши планы имеют неограниченный срок действия, но вы можете снять депозит в любое время с 30% от суммы, после первых 24 часов. <<

-Принимают: Perfect Money / Payeer / BitCoin

-ДДОС Защита

-SSL - COMODO CA Limited

-Реф программа: 1.5%

-Лицензия ГК

-Выплаты ручные



Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

fenixstock.trade - Licensed

<<<Просмотреть и зарегистрироваться>>>





Наш вклад:

Date : 01/31/2017 12:02

From/To Account : U12020008

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 162243808

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to fenixstock.trade User richinvestmonitor.





