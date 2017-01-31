FenixStock Trade - fenixstock.trade

FST специализируется на производных финансовых инструментов, главным образом, контракты на разницу (FST) на акции и индексы, а также как ведущий дилер в маржинальной иностранной валюте. Нашими клиентами являются брокеры, управляющие фондами и торговые компании, а также частные инвесторы. является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Старт Jan 27, 2017
Планы:
Цитата:
Starter Plan from 1-3% daily (The deposit is available anytime )
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Starter Plan $10.00 - $199.00
Premium Plan from 1.5-4% daily ( The deposit is available anytime )
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Premium Plan $200.00 - $400.00
Процент будет меняться каждый день в 18.00 (UTC), после закрытия Лондонской фондовой биржи.
>> Наши планы имеют неограниченный срок действия, но вы можете снять депозит в любое время с 30% от суммы, после первых 24 часов. <<