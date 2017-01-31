Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FenixStock Trade - fenixstock.trade

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:07
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 24,840
Благодарностей: 5,702
КП: 0.172

награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
FenixStock Trade - fenixstock.trade
Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...

Новый проект без диза: FenixStock Trade
Цитата:
FST специализируется на производных финансовых инструментов, главным образом, контракты на разницу (FST) на акции и индексы, а также как ведущий дилер в маржинальной иностранной валюте. Нашими клиентами являются брокеры, управляющие фондами и торговые компании, а также частные инвесторы. является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Старт Jan 27, 2017

Планы:
Цитата:
Starter Plan from 1-3% daily (The deposit is available anytime )
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Starter Plan $10.00 - $199.00


Premium Plan from 1.5-4% daily ( The deposit is available anytime )
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Premium Plan $200.00 - $400.00


Процент будет меняться каждый день в 18.00 (UTC), после закрытия Лондонской фондовой биржи.

>> Наши планы имеют неограниченный срок действия, но вы можете снять депозит в любое время с 30% от суммы, после первых 24 часов. <<

-Принимают: Perfect Money / Payeer / BitCoin
-ДДОС Защита
-SSL - COMODO CA Limited
-Реф программа: 1.5%
-Лицензия ГК
-Выплаты ручные

Цитата:
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fenixstock.trade - Licensed

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Наш вклад:
Date : 01/31/2017 12:02
From/To Account : U12020008
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 162243808
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to fenixstock.trade User richinvestmonitor.


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mixpepper22 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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