Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BetFin Company - betfin.company

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:50
#1
Мастер
 
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 2,404
Благодарностей: 925
КП: 0.013
BetFin Company - betfin.company
Я не админ! Никакой ответственности за работу проекта ни несу!

Старт проекта в онлайн 10 декабря 2016



BETFIN COMPANY

О Betfin.company

Открытая компания с полным пакетом документов, в ближайщее время будет открыт первый офис где-то в Киеве, информация появится позже. Директором компании является молодой бизнесмен с большим опытом работы в области взаимодействия с Букмекерскими конторами Сергей Шелупец, готов к личным встречам и заключению официальных договоров.
Я созванивался лично с Сергеем в скайпе и в результате общения был удовлетворен ответами на вопросы и перспективами.
Компания Betfin.company это команда спортивных аналитиков, которые занимаются прогнозами и ставками в Букмекерский конторах. Так как компания работает и с зарубежными партнерами, букмекерскими конторами и платежными системами, она имеет так же и официальную регистрацию в Лондоне.
Сканы документов:




Маркетинг Betfin.company



Компания Betfin.company предлагает нам 3 вида своих услуг:

1) Доверительное управление на ставках в Букмекерских конторах

Минимальная сумма вклада: 50$
Процент: ежемесячно 20-40% (плавающий)
Начисления: раз в неделю по пятницам
Вывод процентов: понедельник, вторник, среда
Досрочный вывод тела депозита: по заявлению со штрафом (обсуждается с техподдержкой)
Разморозка тела депозита: спустя 6 месяцев размораживает 50% доступных на вывод или реинвест
Минимальная сумма на вывод: 0,1$

VIP инвесторы
При депозите от 5000$ заключается договор
При депозите от 20 000$ возможность застраховать свой вклад составив через нотариус соответствующий документ, подтверждающий передачу денег в управление нашей компании.

2) Тестовый вариант инвестирования

Минимальная сумма вклада: 5$
Максимальная сумма вклада: 200$
Процент: 3,9% ежедневно (депозит включен в выплаты)
Срок: 30 дней
Суммарный доход: 117%
Доступен для инвестирования не более 3 раз.
Минимальная сумма на вывод: 0,1$

3) Продажа подписки на прогнозы

Если Вы сами занимаетесь профессионально спортивными ставками, то компания Betfin.company предлагает Вам приобрести подписку на свои прогнозы по которым она сама лично делает ставки.
Всего Betfin.company предлагает 3 вида подписки на 7 дней, на месяц и на 3 месяца.


Партнерская программа Betfin.company

Привлекая инвесторов по своей реферальной ссылке Вам открывается партнерская программа в 3 уровня. Важно при этом иметь свой активный вклад. Партнерская программа доступна только для (и от) вкладчиков Доверительного управления под 20-40% ежемесячно.

1 уровень 3% от вклада + 5% от дохода партнера

2 уровень 3% от дохода партнера

3 уровень 2% от дохода партнера

Заказать можно в любой день, регламент на выплату 48 часов.


Если Вы вкладчик в тестововый инвестиционный план и приглашаете по своей реферальной ссылке партнеров, партнерское вознаграждение идет автоматом на создание основного счета.

Если Ваш партнер инвестировал в тестовый инвестиционный план, партнерского вознаграждения Вы не получаете.

Риски при Доверительном управлении Betfin.company

Betfin.company заявляет о минимизации рисков за счет таких рычагов как:

- В одной ставке используется не более 3% от суммы кассы

- Всего используется порядка 10 разных Букмекерских контор одновременно в работе

- Букмекерские конторы из РФ, Украины и стран СНГ меняются каждый квартал для избежания урезания лимитов и блокировки счетов

- Денежные средства не хранятся на кошельках ЭПС проекта

Платежные системы Betfin.company

Автоматическое пополнение:

Advanced Cash, OkPay, Payeer, NixMoney, PerfectMoney InterKassa

Ручное пополнение:

Swift перевод, WesternUnion, Qiwi, Skrill, Neteller

Вывод доступен по следующим направлениям:

Advanced Cash, OkPay, Payeer, NixMoney, PerfectMoney, Privat24, Bitcoin, Qiwi, Skrill, Neteller,банковский перевод (только Украина),Western Union

Для того чтоб создать вклад необходимо для начала пополнить баланс, а затем с баланса уже создать вклад.

Техническая сторона

Уникальный дизайн

Выделенный IP Address 31.31.196.52

Досс защита

H- скрипт лицензия

Регистратор домена tucows.com

Хостинг Reg.Ru Hosting

Зарегистрированная компания в UK № 10395766

Юридическое лицо код 40852148

Контакты администрации

Почта: support@betfin.company

Телефон: +380730702730
(он же вайбер, телеграмм, вотсап)

РЕГИСТРАЦИЯ

Рефбек от моего блога 3% от вклада

Мой вклад (личный деньги!):

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Александр Чикин на форуме  
Старый Сегодня, 16:09
#2
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 230
Благодарностей: 15
КП: 0.003
Re: BetFin Company - betfin.company
Цитата:
Хостинг Reg.Ru Hosting
График на главной построен в бесплатной версии highcharts, что, зажали пару копеек?

Понаблюдаю, но скорее всего мимо
__________________
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