Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,380 Благодарностей: 521 КП: 0.372

«ВКонтакте» требует запретить сбор данных для банков Социальная сеть требует запретить сбор данных для банков.





"ВКонтакте" подала в суд на компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй. Социальная сеть недовольна тем, что ее используют в коммерческих целях: на основе информации из открытых профилей компании оценивают кредитоспособность пользователей и продают эти данные банкам. Ответчики считают иск конкурентной борьбой, полагая, что "ВКонтакте" рассчитывает сама монетизировать эту информацию. Процесс может стать прецедентным в России и поставить под угрозу существование множества сервисов на основе Big Data, считают эксперты. Однако в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам.



ООО "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО "Дабл" (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг (копия иска есть у "Ъ"). За нарушение исключительных прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию — по одному рублю.



Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из "ВКонтакте". Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть "ВКонтакте", ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.



В пресс-службе Mail.ru Group сообщили "Ъ", что технологии, используемые Double Data, подразумевают создание множества технических запросов к социальной сети, "что в конечном итоге может негативно повлиять на скорости отклика для обычных пользователей, а также копирование, обработку и продажу контента, в том числе аудио, видео, фото".



Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии "ВКонтакте" способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. По его мнению, если пользователь сделал данные открытыми — "это его право и никто не должен монополизировать их использование".

Цитата: Много игроков на рынке использует социальные сети, и нужно строить экосистему использования данных, а не разрушать ее,—



В НБКИ от комментариев отказались.



Социальный скоринг, то есть анализ информации из профиля, фото и статусов друзей для составления портрета клиента, используют многие компании и банки в мире. Есть и крупные онлайн-проекты, которые занимаются этим: например, Lenddo, работающий в 20 странах мира и анализирующий данные из Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo и Twitter, или немецкий Kreditech, получивший инвестиции на сумму более $160 млн. Используют такие разработки и в России — к примеру, проекты "Вдолг.ру" и Moneyman.



Опрошенные "Ъ" эксперты не смогли вспомнить похожие судебные прецеденты в России, но в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам. Так, Facebook в ноябре 2016 года запретила британской страховой компании Admiral Insurance использовать алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения, назвав его "слишком навязчивым". Twitter также требовала прекратить собирать и обрабатывать открытые данные пользователей, напоминает сооснователь IDFinance Александр Дунаев.



"ВКонтакте" подняла важный для интернет-индустрии вопрос, который нуждается в глубочайшей проработке и отраслевом обсуждении, считают в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).



Цитата: Правовые последствия непродуманного решения для индустрии куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это дело может создать юридический прецедент, который способен похоронить в стране множество перспективных Big Data-решений, —



Источник "ВКонтакте" подала в суд на компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй. Социальная сеть недовольна тем, что ее используют в коммерческих целях: на основе информации из открытых профилей компании оценивают кредитоспособность пользователей и продают эти данные банкам. Ответчики считают иск конкурентной борьбой, полагая, что "ВКонтакте" рассчитывает сама монетизировать эту информацию. Процесс может стать прецедентным в России и поставить под угрозу существование множества сервисов на основе Big Data, считают эксперты. Однако в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам.ООО "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО "Дабл" (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг (копия иска есть у "Ъ"). За нарушение исключительных прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию — по одному рублю.Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из "ВКонтакте". Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть "ВКонтакте", ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.В пресс-службе Mail.ru Group сообщили "Ъ", что технологии, используемые Double Data, подразумевают создание множества технических запросов к социальной сети, "что в конечном итоге может негативно повлиять на скорости отклика для обычных пользователей, а также копирование, обработку и продажу контента, в том числе аудио, видео, фото".Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии "ВКонтакте" способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. По его мнению, если пользователь сделал данные открытыми — "это его право и никто не должен монополизировать их использование".резюмирует господин Гинжук.В НБКИ от комментариев отказались.Социальный скоринг, то есть анализ информации из профиля, фото и статусов друзей для составления портрета клиента, используют многие компании и банки в мире. Есть и крупные онлайн-проекты, которые занимаются этим: например, Lenddo, работающий в 20 странах мира и анализирующий данные из Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo и Twitter, или немецкий Kreditech, получивший инвестиции на сумму более $160 млн. Используют такие разработки и в России — к примеру, проекты "Вдолг.ру" и Moneyman.Опрошенные "Ъ" эксперты не смогли вспомнить похожие судебные прецеденты в России, но в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам. Так, Facebook в ноябре 2016 года запретила британской страховой компании Admiral Insurance использовать алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения, назвав его "слишком навязчивым". Twitter также требовала прекратить собирать и обрабатывать открытые данные пользователей, напоминает сооснователь IDFinance Александр Дунаев."ВКонтакте" подняла важный для интернет-индустрии вопрос, который нуждается в глубочайшей проработке и отраслевом обсуждении, считают в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ).опасаются во ФРИИ.

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