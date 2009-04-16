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Microsoft стала партнером биткоин-стартапа Tierion

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Старый Сегодня, 15:27
#1
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Имя: Анна
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Microsoft стала партнером биткоин-стартапа Tierion
Представители компании Microsoft объявили о новом сотрудничестве в рамках инициативы по внутренней децентрализованной системе идентификации.


В пресс-релизе Microsoft от 30 января сказано, что компания начала работу с биткоин-стартапом Tierion, чтобы установить, каким образом распределенные пользователи, привязанные к блокчейну, могут проверять данные, заявления и соглашения. То есть Microsoft будет использовать предоставляемую предприятием Tierion технологию, которая присоединит данные к блоковой цепи для обеспечения их целостности.

Например, компании предположили, что однажды такая технология сможет принести пользу студентам-заочникам, которым представится возможность видеть оценки за свои работы на публичном блокчейне, после того, как они будут введены учебными заведениями.

В пресс-релизе упомянуто следующее:

Цитата:
«Благодаря такому подтверждению, любой сможет самостоятельно проверить данные, не обращаясь к доверительному лицу».
Данная новость о вступлении крупной корпорации в партнерские отношения с биткоин-стартапом Tierion последовала за сотрудничеством с Philips. Предыдущим проектом Microsoft стала инициатива по управлению цепями поставок Project Manifest.

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Анна Чернобай на форуме  
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