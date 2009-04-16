Microsoft стала партнером биткоин-стартапа Tierion
Представители компании Microsoft объявили о новом сотрудничестве в рамках инициативы по внутренней децентрализованной системе идентификации.
В пресс-релизе Microsoft от 30 января сказано, что компания начала работу с биткоин-стартапом Tierion, чтобы установить, каким образом распределенные пользователи, привязанные к блокчейну, могут проверять данные, заявления и соглашения. То есть Microsoft будет использовать предоставляемую предприятием Tierion технологию, которая присоединит данные к блоковой цепи для обеспечения их целостности.
Например, компании предположили, что однажды такая технология сможет принести пользу студентам-заочникам, которым представится возможность видеть оценки за свои работы на публичном блокчейне, после того, как они будут введены учебными заведениями.
В пресс-релизе упомянуто следующее:
Цитата:
«Благодаря такому подтверждению, любой сможет самостоятельно проверить данные, не обращаясь к доверительному лицу».
Данная новость о вступлении крупной корпорации в партнерские отношения с биткоин-стартапом Tierion последовала за сотрудничеством с Philips. Предыдущим проектом Microsoft стала инициатива по управлению цепями поставок Project Manifest.