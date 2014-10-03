Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Аналитика от regit

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Здесь находится аналитика от частных трейдеров.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
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Старый Сегодня, 14:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Аналитика от regit
139 этап

открыл три buy по gbp/nzd 1.7066 и два buy по gbp/jpy 141.35
все по 10 лотов
__________________
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Последний раз редактировалось regit; Сегодня в 14:35.
regit на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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