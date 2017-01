Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,378 Благодарностей: 520 КП: 0.372

Число просроченных кредитов физлиц выросло на 7% По итогам 2016 г. доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов составила 17,5%. Общее количество просроченных кредитов с начала года выросло на 7% с 12,62 млн до 13,55 млн кредитов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%, подсчитало ОКБ (Объединенное кредитное бюро).





Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9% с 9,48 млн до 10,33 млн шт., составив по итогам года 13,4% от общего количества открытых кредитов. За 2015 г. этот показатель вырос на 23%, подсчитали в ОКБ.



Объем просроченной задолженности по итогам 2016 г. вырос на 13% с 1,15 трлн до 1,30 трлн руб. и в декабре составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. Год назад темпы роста этого показателя составляли 49%.



Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13% с 1,11 трлн до 1,26 трлн руб. и составил 13,4% от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста "плохих" долгов составляли 51%.



Лучше всего в 2016 г. россияне обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3% с 5,13 млн до 5,26 млн шт., составив 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. При этом начиная с июля 2016 г. наблюдался устойчивый тренд на снижение доли счетов с просрочкой платежа в общем количестве открытых карт. Объем просроченной задолженности за 2016 г. снизился на 3% с 241,88 млрд до 234,22 млрд руб. (самое низкое значение с ноября 2015 г.), составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.



Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 г. количество просроченных кредитов выросло на 39% с 81,88 тыс. до 114,16 тыс. шт. и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов. Основной рост пришелся на I квартал 2016 г., когда количество просроченных кредитов выросло сразу на 25%. Объем просроченного долга вырос за год на 24% со 132,12 млрд до 163,11 млрд руб. и составил 4,4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.



Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% с 7,22 млн до 7,95 млн шт., составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15% c 708,57 млрд до 813,75 млрд руб., составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.



Количество просроченных автокредитов за прошедший год выросло на 17% со 189,49 тыс. до 221,95 тыс. шт., составив 18,3% от общего числа открытых автокредитов. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25% c 67,95 млрд до 84,62 млрд руб., составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного кредитного бюро:



Цитата: "По итогам 2016 г. мы наблюдали значительное замедление темпов роста просроченной задолженности. В этом году объем просроченных долгов вырос на 13%, тогда как за 2015 г. он увеличился на 50%. Такая же ситуация отмечается и в сегменте "плохих" долгов с просрочкой платежа свыше 90 дней, которые составляют 97% от общего объема просроченной задолженности и являются одним из основных драйверов ее роста. Также отмечаются невысокие темпы роста количества просроченных кредитов, в том числе и "плохих".



Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 гг. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности. Повлияло на ситуацию и общее оживление на рынке розничного кредитования в 2016 г. По предварительным итогам, за 11 мес. 2016 г. банки выдали на 13% больше новых кредитов, чем за аналогичный период 2015 г., а объемы кредитования выросли на треть.



Сейчас уже можно говорить о том, что просрочка по старым выдачам достигла определенного дна, и с середины года мы наблюдали тренд на постепенное снижение доли просроченных кредитов. Полагаю, что с учетом текущей рыночной ситуации, а также внимания регулятора к качеству кредитных портфелей банков, тренд на очищение кредитных портфелей и стабилизацию ситуации с просроченной задолженностью может сохраниться в течение 2017 г.". Источник Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9% с 9,48 млн до 10,33 млн шт., составив по итогам года 13,4% от общего количества открытых кредитов. За 2015 г. этот показатель вырос на 23%, подсчитали в ОКБ.Объем просроченной задолженности по итогам 2016 г. вырос на 13% с 1,15 трлн до 1,30 трлн руб. и в декабре составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. Год назад темпы роста этого показателя составляли 49%.Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13% с 1,11 трлн до 1,26 трлн руб. и составил 13,4% от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста "плохих" долгов составляли 51%.Лучше всего в 2016 г. россияне обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3% с 5,13 млн до 5,26 млн шт., составив 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. При этом начиная с июля 2016 г. наблюдался устойчивый тренд на снижение доли счетов с просрочкой платежа в общем количестве открытых карт. Объем просроченной задолженности за 2016 г. снизился на 3% с 241,88 млрд до 234,22 млрд руб. (самое низкое значение с ноября 2015 г.), составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 г. количество просроченных кредитов выросло на 39% с 81,88 тыс. до 114,16 тыс. шт. и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов. Основной рост пришелся на I квартал 2016 г., когда количество просроченных кредитов выросло сразу на 25%. Объем просроченного долга вырос за год на 24% со 132,12 млрд до 163,11 млрд руб. и составил 4,4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% с 7,22 млн до 7,95 млн шт., составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15% c 708,57 млрд до 813,75 млрд руб., составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.Количество просроченных автокредитов за прошедший год выросло на 17% со 189,49 тыс. до 221,95 тыс. шт., составив 18,3% от общего числа открытых автокредитов. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25% c 67,95 млрд до 84,62 млрд руб., составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного кредитного бюро:

Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать! На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________