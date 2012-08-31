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Швейцарский блокчейн-консорциум разработал инструмент для использования Эфириума

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Швейцарский блокчейн-консорциум разработал инструмент для использования Эфириума

Швейцарские компании, занимающиеся разработкой внебиржевой торговой платформы на базе Эфириума (OTC), сообщают о завершении работы над новым решением о конфиденциальности.

В сентябре 2016 года в Швейцарии был образован консорциум, включающий в себя ряд швейцарских компаний, в том числе телекоммуникационного оператора Swisscom, биржу SIX и Zürcher Kantonalbank, четвертый по величине банк страны. Группа получила поддержку со стороны Комиссии Швейцарии по технологиям и инновациям (CTI), научно-исследовательской организации, поддерживаемой федеральным правительством.

В настоящее время компании совместно разработали то, что они называют “модулем шифрования”, который запрещает определенные типы информации к просмотру другими сторонами. В то же время дизайн модуля организован таким образом, чтобы правоохранительные органы могли получить доступ к этой информации в ходе расследования.

Руководитель проекта Матиас Бухер сказал в своем заявлении:

Цитата:
“Наше решение о конфиденциальности прокладывает путь для использования блокчейна Эфириума на финансовых рынках”.
Теперь инструмент должен быть представлен соответствующим регулирующим органам – этот процесс займет “ближайшие недели”, по словам Бухера. В регуляции проекта участвует Швейцарский национальный банк, центральный банк страны, который, как сообщается, внимательно наблюдал за развитием платформы OTC.

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