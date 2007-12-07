Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ForexEE : Бездепозитный бонус 15 $ на STP счет

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,184
Благодарностей: 5,980
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
ForexEE : Бездепозитный бонус 15 $ на STP счет


Условия промо-акции:
  • Зарегистрируйте STP-счёт в Forex.ee и свяжитесь с нами посредством live chat либо через Вашего персонального менеджера.
  • Пришлите Ваш стейтмент торгового счёта от предыдущего брокера не старше одного года с депозитом не менее $50, а также сообщите нам свой номер телефона для связи.
  • Внутренний перевод бонуса на другие торговые счета запрещён.
  • Бонус доступен для снятия с условием при первом выводе бонуса действует комиссия 15 usd.


Бонус не предоставляется резидентам Индонезии и Нигерии.

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