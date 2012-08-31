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Криптовалюты с национальным брендингом — прогресс или консервативная реакция

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Криптовалюты с национальным брендингом — прогресс или консервативная реакция
Любой начинающий трейдер знает, что при прочих равных выгоднее инвестировать в более универсальную валюту. Чем глобальнее распространена валюта, тем выше ее ликвидность, а следовательно — ниже волатильность. Тем не менее существует целый класс альткоинов, принципиально ограничивающих собственную целевую аудиторию. Речь идет о криптовалютах с региональным брендингом, созданных для решения конкретных проблем локального масштаба.

Дополнительные валюты как двигатель экономики


Даже в ХХI веке в некоторых государствах наблюдается потребность в комплементарной валюте из-за банального дефицита наличных денег и потребности стимулировать депрессивную локальную экономику.

Хорошими примерами дополнительных расчетных средств могут послужить MazaCoins, созданные племенным союзом индейцев Сиу, и “колионы”, введенные в обращение фермерами в крестьянском хозяйстве Колионово.

Семь самых бедных племен Сиу планировали с помощью электронной монеты перезапустить свою внутреннюю экономику. Индейцы в США освобождены от уплаты подоходного налога и Сиу надеялись, что это преимущество привлечет в их племенные земли и реальные бизнесы. К сожалению, большинство членов племени так и не смогли разобраться в новой технологии и монета со временем стала достоянием спекулянтов.

Больше повезло жителям подмосковья, которые пошли по стопам американских аборигенов. Колионовcкие фермеры во главе с Михаилом Шляпниковым перевели хозяйственные расчеты на блокчейн еще в прошлом году. Благодаря переходу на колионы, по словам фермеров, удалось значительно уменьшить цены внутри общины и даже расширить ассортимент доступных товаров и услуг за счет кооперации с соседними хозяйствами. Впрочем, колион не позиционируется как альткоин и не торгуется на биржах. Возможно, именно в этом и заключался его относительный успех.


Многие местные криптовалюты действуют не столь точечно и охватывают целые государства. Среди них есть и вполне благополучные страны, но и там неизменна потребность в реформах и растет недовольство существующей банковской системой. Например, одним из пионеров на сцене региональных криптовалют является исландская AuroraCoin. Исландия — страна с вполне здоровой экономикой, но в значительной мере разочарованная в традиционных финансовых институтах после потрясшего ее несколько лет назад банковского кризиса. Успех AuroraCoin связывают именно с сочетанием высокой политической активности и не менее высокой технологической грамотности исландцев.

Интересно, что единственный ощутимый подъем AUR в прошлом году мы наблюдали в середине апреля, что совпадает с публикацией панамских архивов и последующей отставкой исландского премьера.

Итак, цель региональных криптовалют такого рода состоит не столько в решении насущных проблем с наличностью, сколько в создании альтернативной децентрализованной экономики. AuroraCoin и ее последователи намеревались дать каждому гражданину право владеть и распоряжаться некоторой частью виртуальной общественной собственности. Можно сказать, что подобные валюты зачастую задумывались как электронные ваучеры с повышенной ликвидностью.


Такая модель должна была оживить местный мелкий бизнес, отбросив долларовую зависимость и позволив местной общине эффективнее контролировать свои ресурсы.

Эта разновидность местных монет обычно характеризуется так называемым эйрдропом в день релиза. Имеется в виду практика премайна с последующим бесплатным распределением полученных монет среди местных граждан, используя электронные реестры.

Впервые этот подход использовала уже упомянутая исландская валюта AuroraCoin, осуществив премайн 50% всего пула AUR и распределив эти монеты поровну среди всех граждан Исландии.

Ее примеру последовали греческий GreekCoin, польский PLNCoin, испанский SpainCoin и целый ряд похожих альткоинов, возникших на волне лихорадочной чеканки в 2014-15 гг. Нелегкое финансовое положение этих стран сделало концепцию альтернативной экономики еще более привлекательной для пользователя.

Pesobit — последняя на сегодняшний день из появившихся криптовалют с региональным брендингом. Этот филиппинский проект даже провел удачный краудсейл, отдав дань последней моде. Филиппинская экономика в прошедшем году показала хорошие темпы роста, но вкупе с большим фриланс-сектором и атмосферой некоторой неуверенности в национальной валюте в связи с политикой, проводимой президентом Дутерте, необходимость в альтернативных деньгах возросла и здесь.

В то же время, следует отметить, что сама природа электронных дополнительных валют создает серьезное препятствие для достижения их целей. Заключается проблема в том, что локальные цифровые валюты невозможно назвать “локальными” в прямом смысле этого слова. Поскольку они легко доступны из любой точки мира и могут торговаться на биржах, они зачастую страдают от большой спекулятивной волатильности. Изначально небогатые комьюнити не могут позволить себе инвестировать в такой нестабильный актив.

Если комьюнити невелико, рынок сжимается настолько, что памп может быть под силу небольшой группе пользователей или даже одиночке, как это было в октябре с нидерландским GuldenCoin.


Очевидный вывод — такая монета скорее всего не должна торговаться на биржах. Цену ее должны определять экономические реалии комьюнити, в котором она циркулирует, а не биржевые спекуляции.

Политическое заявление или меметический символ


Помимо решения экономических задач, местные криптовалюты пытаются выполнять и определенную социальную роль. Сегодня собственную криптовалюту может создать почти каждый уверенный пользователь ПК.

Стоит инновационной технологии стать доступной для простого пользователя и максимально кастомизируемой, и различные интернет-сообщества обязательно начинают использовать ее, как средство самовыражения и трансляции своей уникальной идентичности. Этот факт отлично иллюстрирует, например, такой проект, как Dogecoin, объединяющий под своим крылом довольно оригинальное и большое комьюнити. Подобная тенденция существует и среди монет регионального значения. Многие из них важны для пользователей как символ или политический стэйтмент и лишь поэтому востребованы на рынке.

Например, eKrona — скандинавская валюта без премайна, главный лозунг которой “Монета для викингов”, говорит об упоре на идентичность, а не экономические выгоды или благие цели.

Важная миссия подобных монет для индустрии в целом — продвижение концепции блокчейн-валют на местах, с использованием понятного и близкого людям брендирования. Для развития любой валюты необходимо комьюнити, которое будет поддерживать ее ценность. Поскольку людям все еще присуща определенная трибальность, национальный и культурный аспект могут объединить вокруг себя людей гораздо эффективнее, чем мода на инновации.

Стоит упомянуть и о волне евроскептицизма, прокатившейся через европейские страны после недавнего экономического кризиса. Такие монеты как eMark, GaelCoin, PesetaCoin, GuldenCoin, во многом символизировали реакцию жителей соответствующих государств на экономическую нестабильность и ностальгию по суверенитету и национальным валютам.

Собственный альткоин может служить и неким суррогатом суверенной валюты для территорий, активно борющихся за независимость политическими методами.

Например, ScotCoin и CatalonianCoin были введены соответственно в Шотландии и Каталонии на фоне сепаратистских настроений. Можно сказать, что помимо политической, у подобных монет есть и определенная экономическая миссия, но заключается она не столько в стимулировании локальной экономики, сколько в попытке обособления от метрополии.

Существует проект, занимающий нишу исконно российской криптовалюты. Речь, конечно, о Сибирском Червонце (SibCoin), который позиционируется разработчиками как “народное явление”.

По своей структуре Червонец является форком популярной монеты Dash с рядом таких клюквенных улучшений, как, например, криптографический алгоритм Стрибог, проверенный и сертифицированный в недрах ФСБ. Нужно отметить, что, в отличие от AuroraCoin, Сибирский Червонец не раздает бесплатных монет и ведет активную экспансию далеко за пределы, собственно, Сибири.

Можно сказать, что Червонец позиционирует себя не столько в роли криптовалюты регионального значения, сколько альтернативной монеты для патриотически настроенного или просто принципиально русскоязычного потребителя.

В русскоязычном комьюнити монета действительно прижилась и после ряда удачных пампов довольно уверенно торгуется на нескольких биржах. Создал определенную рекламу монете и колионовский криптоинноватор Михаил Шляпников, еще в прошлом году публично обменяв колионы на червонцы.

Существует и символическая украинская криптовалюта — Карбованец, выпущенная, по словам создателя, без премайна, эйрдропа и определенных планов на будущее. Это хороший пример валюты без продуманного маркетинга, продвигаемой сообществом лишь благодаря спонтанному интересу.

Возвращение к истокам или шаг в будущее


Новая реальность, где собственную валюту может создать практически каждый, привела к рынку предложений значительно превышающих спрос. Уже несколько лет мы наблюдаем за потоком альткоинов, которые безостановочно выбрасываются на перенасыщенный рынок. Монеты местного значения, казалось бы, могли бы занять собственную нишу и укрепиться в ней, но население в массе своей еще просто не готово к этому новшеству.

В то же время, децентрализованная и защищенная от внешних манипуляций валюта, которую может выпускать и поддерживать небольшое сообщество людей без затрат на эмиссию и легальных проблем, открывает большие перспективы для организаций и общин, желающих эффективно контролировать и распределять свои внутренние ресурсы. Региональные криптовалюты можно сравнить с альткоинами всевозможных ДАО — подкрепленные реальной, хоть и небольшой экономикой и максимально ликвидные внутри своей конкретной экономической структуры.

Возможно, именно таким будет следующий маленький шаг блокчейна к покорению глобальной экономики.
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