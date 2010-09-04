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Платежная платформа BitPesa привлекла $2.5 млн инвестиций

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Платежная платформа BitPesa привлекла $2.5 млн инвестиций

Криптовалютная платежная система BitPesa, работающая в странах Африки, завершила инвестиционный раунд серии А. Об этом сообщает Coindesk.

Как сообщается, в качестве инвесторов выступили Greycroft Partners, Blockchain Capital, BnkToTheFuture, Digital Currency Group, Pantera Capital Future\Perfect Ventures и Zephyr Acorn. Общая сумма инвестиций составила $2,5 млн.

«Мы уверенно идем к тому, чтобы стать крупнейшим лицензированным платежным оператором в Африке, Европе и Великобритании, предлагающим осуществление платежей в режиме реального времени», — говорит СЕО BitPesa Элизабет Россиелло.

В этом году BitPesa планирует расширить географию ведения бизнеса, сконцентрировавшись на Нигерии.

Напомним, что около года назад была заключена инвестиционная сделка между BitPesa и одним из ведущих провайдеров биткоин- и блокчейн-инфраструктуры BitFury Group. Стратегические инвестиции осуществлены через инвестиционное подразделение компании BitFury Capital, сумма сделки сторонами разглашена не была.

Истчоник.
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Метки
новости, платежная система
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