Платежная платформа BitPesa привлекла $2.5 млн инвестиций

Криптовалютная платежная система BitPesa, работающая в странах Африки, завершила инвестиционный раунд серии А. Об этом сообщает Coindesk.
Как сообщается, в качестве инвесторов выступили Greycroft Partners, Blockchain Capital, BnkToTheFuture, Digital Currency Group, Pantera Capital Future\Perfect Ventures и Zephyr Acorn. Общая сумма инвестиций составила $2,5 млн.
«Мы уверенно идем к тому, чтобы стать крупнейшим лицензированным платежным оператором в Африке, Европе и Великобритании, предлагающим осуществление платежей в режиме реального времени», — говорит СЕО BitPesa Элизабет Россиелло.
В этом году BitPesa планирует расширить географию ведения бизнеса, сконцентрировавшись на Нигерии.
Напомним, что около года назад была заключена инвестиционная сделка между BitPesa и одним из ведущих провайдеров биткоин- и блокчейн-инфраструктуры BitFury Group. Стратегические инвестиции осуществлены через инвестиционное подразделение компании BitFury Capital, сумма сделки сторонами разглашена не была.
Истчоник
.