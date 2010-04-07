Учёные случайно обнаружили дешёвый способ изготовления графена

До недавнего времени процесс производства графена был сопряжён с большими финансовыми затратами. Однако последнее открытие учёных из Университета штата Канзас должно позволить значительно снизить затраты и упростить сам процесс получения ценного вещества. Новый метод производства графена основан на детонации углеродосодержащих материалов в замкнутом пространстве. Фактически для получения материала нужно всего несколько доступных компонентов: углеродный газ, кислород, камера сгорания и свеча зажигания.
Согласно имеющимся данным, камера сгорания заполняется ацетиленом или газообразным этиленом и кислородом, а затем воспламеняется с помощью автомобильной свечи. После этого на стенках камеры остаётся графен, который остаётся только собрать.
Примечательно, что новый метод был открыт учёными случайно. Изначально они искали способ получения углеродистого аэрозольного геля. Но в итоге специалистам удалось получить достаточно много графена.
Новый способ изготовления графена обладает рядом преимуществ по сравнению с используемыми в настоящее время методами. Он не требует ни больших затрат энергии, ни использования специальных химикатов. При этом его можно масштабировать для начала массового производства графена. На данный момент учёные работают над улучшением открытой технологии.
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