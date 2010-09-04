Очки с жидкими линзами позволяют менять фокусное расстояние

Люди, у которых есть проблемы со зрением, например, пресбиопия или дальнозоркость, часто вынуждены пользоваться сразу несколькими парами очков: для близких и дальних расстояний. Исследователи из университета штата Юта представили решение этой проблемы, заменив обычные линзы очков на специальные с возможностью автофокуса. Для определения расстояния они используют инфракрасные датчики. Справедливо отметить, что ранее похожее решение предлагала компания Deep Optics, представив жидкокристаллические линзы, однако их прототип так и не вышел на рынок. Google также работает над таким проектом в сотрудничестве в Novartis, но заявила, что тестирование продукта начнётся не скоро.
Решение от американских учёных реализовано благодаря глицерину между двумя мембранами в линзе. Рама очков содержит электронику, аккумулятор и датчик расстояния. Когда пользователь смотрит на объект, в течение 14 миллисекунд задняя мембрана линзы получает сигнал от контроллера и переключает фокус, исключая необходимость смотреть вниз или вверх, как в мультифокальных линзах.
Очки связываются со смартфоном через Bluetooth, позволяя заносить в них данные о своём зрении. Соответственно, такие очки могут находиться у пользователя вечно, даже если рецепт очков для него меняется. Разработчики уверяют, что даже необходимость заряжать гаджет не уменьшает его преимущество над использованием нескольких разных пар очков. Прототип устройства, который продемонстрировали CES, не отличается выдающимся дизайном, но авторы проекта основали компанию, чтобы в будущем выпустить свою разработку на рынок.
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