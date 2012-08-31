Новая лаборатория Deloitte на Уолл-стрит посвящена изучению блокчейна

Где-то, между 500 000 слитками золота Федерального резервного банка Нью-йорка и Уолл-стрит, уютно расположилась новая блокчейн-лаборатория консалтинговой компании Deloitte. Площадью около 3 000 квадратных футов, лаборатория является последней из запланированной серии подобных учреждений, которые в настоящее время предлагают один универсальный магазин для все большего количества компаний, стремящихся превратить распределенные реестры в приложения корпоративного уровня.
По словам главы компании Deloitte по вопросам глобальных финансовых услуг, Джо Гастелла, команда, состоящая из блокчейн-кодеров, дизайнеров UX / UI, налоговых юристов и других экспертов занимает место на 49-м этаже темного небоскреба не случайно.
Место, с видом на Эмпайр-стейт-билдинг и Нью-Джерси, находится в двух минутах ходьбы от Уолл-стрит, и в нескольких минутах езды от модного района Челси, новых промышленных производителей Бруклина и от морских проспектов нью-йоркских Ист-Ривер и Гудзон.
По словам Гастеллы, который присутствовал на официальном открытии лаборатории в четверг, было выбрано именно это место из-за доступа к 23 разным отраслям, которые могут заинтересоваться блокчейн-продуктами Deloitte.
В разговоре с представителем CoinDesk, Гастелла рассказал, что в прошлом году компания Deloitte заработала невероятную прибыль, размером в $36.8 млрд, и она надеется, что данная исследовательская лаборатория поможет компании оставаться конкурентоспособной, учитывая борьбу за лидерство в блокчейн-пространстве:
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«Мы хотим быть рядом с нашими клиентами. Мы хотим упростить их жизнь и работу»
На открытие лаборатории собралось около 100 человек, среди которых представители старых банков, таких как Goldman Sachs, адвокаты отрасли из Цифровой торговой палаты и стартапы, такие как Loyyal, чье программное обеспечение на основе блокчейна, было интегрировано в одно из четырех доказательств концепции, представленных присутствующим на мероприятии.
Напитки и демки
На втором открытии того, что консалтинговая компания называет лабораторией «Grid by Deloitte», также подавались напитки и закуски. На данный момент в лаборатории работает 20 человек, но Эрик Писцини из Deloitte считает, что количество сотрудников к концу года увеличится до 50 человек.
Многие из этих сотрудников (которые было выбраны специально, чтобы помочь профессионалам создать блокчейн-продукты для различных отраслей промышленности) на презентации были рядом с присутствующими, чтобы продемонстрировать некоторые из трех десятков доказательств концепции (PoC) из «библиотеки» Deloitte, которая также была представлена на мероприятии.
Четыре из этих доказательств демонстрировались в разных комнатах помещения. Такую практику использует Deloitte Digital для демонстрации широкого круга консалтинговых услуг, в том числе поведенческой экономики, человеческого дизайна и творческого рекламного агентства.
Было продемонстрировано, приложение для финансовой торговли с использованием платформы Nuco для упрощения выдачи кредитов, еще одно приложение для трансграничных платежей, построенное с использованием Stellar, а также приложение перестрахования созданное с использованием Monax и программа лояльности, созданная с помощью программного обеспечения от Loyyal.
Соучредитель Loyyal Шон Деннис говорит, что, поскольку его и четыре других стартапа формально в прошлом году работали в партнерстве с Deloitte, то большая часть работы происходила удаленно или в разных местах расположения компании Deloitte.
Но с открытием лаборатории, как считает он и его нью-йоркская команда, консалтинговая фирма «укрепит» свою привязанность к блокчейн-индустрии.
Он объяснил, что Deloitte теперь использует лабораторию для передачи ее и других приложений клиентам из различных отраслей в родном городе. Он добавляет:
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«Во всей этой затеи хорошо не только наличие самих приложений, но и возможность для других компаний узнать и испробовать эти приложения с минимальным риском».
Трансформация технологии или технологическая трансформация
Но есть одна загвоздка: чем больше отраслей используют блокчейн, тем больше будет меняться сам Deloitte. В результате, доход компания, который в прошлом году составил 9,5%, может неприятно удивить, когда выйдет отчет за текущий год. Тем не менее, влияние блокчейна на Deloitte остается противоречивым. Так, Гастелла уже говорил, что разные подразделения внедрили технологию с переменным успехом. По его словам, наиболее поддались влиянию технологии подразделения Deloitte, работающие с финансовыми услугами, рынком капитала, а также банкинг.
Однако одно из наиболее быстро растущих подразделений, которым является страхование, по словам Гастелло «гораздо меньше поддалось влиянию». Но это было полгода назад, и в настоящее время ситуация меняется, в том числе благодаря демо-версии приложения для перестрахования, разработанное вместе с открытым исходным кодом Monax.
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«Разный уровень влияния (блокчейна) основан на различных направлениях бизнеса», –
сказал Гастелла.
Менее всего изменились направления владения собственностью и страхование от несчастных случаев, в то время как некоторые, такие как управление активами, вообще едва были затронуты блокчейном. Вместо блокчейна, эти подразделения, как правило, сосредоточены на других решениях Deloitte Digital, такие, как так называемые «робо-консультанты», которые используют, к примеру, алгоритмы инвестирования и искусственный интеллект.
Масштабирование
Хотя блокчейн-лаборатория в Нью-Йорке, является частью «сети» лабораторий компании Deloitte, пока эта сеть напоминает прямую линию. Первый специализированный на блокчейне объект был запущен в мае 2016 года в Ирландии, с аналогичными планами увеличить количество рабочих до 50 человек к концу года. В дальнейшем, по словам владельца Deloitte Эрика Писцини, местоположение лаборатории может быть на западном побережье США.
Писцини, который также помогал с открытием этой лаборатории, намекнул CoinDesk, что следующим пунктом может стать Кремниевая долина или другой промышленный центр на другом конце страны.
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«Западное побережье не так активно, поскольку именно здесь находится управление финансовыми услугами», –
сказал Писцини.
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«Но завтра более активными могут оказаться другие отрасли промышленности, и они могут находиться в других местах, помимо Нью-Йорка. В конечном счете, следующий местоположение лаборатории будет определяться исходя из рыночного спроса», –
добавил он.
Усталость от блокчейна
Писцини описывает 2017-й как год для индустрии блокчейна как «сделай или сдохни». Он пишет, что если работающие приложения не начнут реально улучшать индустрию, то компании попросту устанут от блокчейна и потеряют к нему всякий интерес. Усугубляет ситуацию Deloitte и то, что консалтинговая компания вступила в игру позже других и задержалась с расширением своей сети лабораторий.
В июне прошлого года IBM открыла «блокчейн-гараж» в районе Нью-Йорка, известном как SoHo. Эта лаборатория является частью сети «гаражей Bluemix», которые уже открылись по всему земному шару. Затем, в сентябре прошлого года, французский банк BNP Paribas открыл свою собственную «инновационную зону» в Нью-Йорке, которая специализируется на блокчейне. Также, еще в октябре 2015 года, британский банк Barclays открыл свой второй фин-тех ускоритель «Rise», и даже подписал контракты с двумя стартапами, которые прошли через всю программу.
Но Томас Янкович, уполномоченный Deloitte и один из руководителей Deloitte Digital, сказал, что с учетом того, как быстро созрела технология распределенного реестра, он и его товарищи-руководители «очень рады», что они «очень поздно подключились к игре».
Янкович заключил:
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«В нашей лаборатории мы занимаемся тем, что разрабатываем реальные, рабочие решения, которые имеют высокий потенциал в промышленном масштабе. Мы не ловим звезды, и не проверяем что работает, а что нет. Мы создаем настоящие вещи для наших клиентов».