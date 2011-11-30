В Москве появится «умный» квартал

Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом
Замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Белозеров рассказал изданию, что в пилотной зоне появятся такие технологии, как интеллектуальный контроль за заполняемостью мусорных контейнеров и вывозом мусора, его автоматическая сортировка, системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления, освещение подъездов (автоматика будет выключать в них свет, когда в них никого нет), «умные» счетчики воды и электричества, сами передающие показания коммунальным службам.
Белозеров подчеркнул, что для эксперимента специально был выбран район со сложившейся застройкой, что делает результаты теста показательными для города в целом.
Как отмечает издание, конкурсом уже заинтересовались в МГТС. По словам представителя компании Татьяны Мартьяновой, у них есть готовые решения и разработки для сферы ЖКХ на базе IoT. Она уверена, что автоматизация передачи данных сделает систему предоставления ЖКХ прозрачной и понятной.
Также конкурсом заинтересовались и в «Ростелекоме». Представитель компании напомнил изданию, что «Ростелеком» ранее разработал единую информационно-аналитическую систему ЖКХ в Московской области, завершил второй этап по созданию автоматизированной системы учета потребления ресурсов в Москве и сейчас автоматизирует котельные в Можайском районе Подмосковья.
По расчетам президента «Ростелекома» Сергея Калугина, экономия от внедрения IoT в реальном секторе экономики через 4–5 лет может составить 0,8–1,4 трлн рублей.
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