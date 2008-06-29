Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Betfair_Predicts

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Покупка/продажа прогнозов.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:41
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Старый Сегодня, 13:09
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.11.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Betfair_Predicts
Доброго времени суток
Предлагаю сотрудничество тем кто хочет изучить и торговать на спортивной бирже Бетфаир за долго до начала игры.
На данный момент все прогнозы на движение бесплатно.
Вся статистика реальная .
Не кому не чего доказывать не хотим.Все для единомышленников и клиентов.
Подробности https: //vk.com/betfair_predicts (убрать пробел)
Добро пожаловать

добавлено через 2 минуты
⚽⚽ Франция - Лига 1 ⚽⚽
�� 05.02.2017 23:00 ��
����ТОРГОВЛЯ����
�� St Etienne - Lyon ��.

Вход ЗА Хозяев St Etienne . Кеф. 3.75 - 3.8

⛔⛔Это торговля на движение коэффициента .
Прошу не путать с простой СТАВКОЙ⛔⛔
__________________
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Последний раз редактировалось wolfstyle55; Сегодня в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 13:27
#2
Блог newhyip.com
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Аватар dragline
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 29.06.2008
Сообщений: 16,323
Благодарностей: 6,791
Записей в блоге: 1
КП: 0.266

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Betfair_Predicts
Вы чего так орёте? Большими жирными буквами
Тут все прекрасно слышат...
Так Вы до инплэй решили продавать что ли?
Или обучать?
__________________
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dragline на форуме  
Старый Сегодня, 13:41
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.11.2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Betfair_Predicts
Цитата:
Сообщение от dragline Посмотреть сообщение
Вы чего так орёте? Большими жирными буквами
Тут все прекрасно слышат...
Так Вы до инплэй решили продавать что ли?
Или обучать?
И обучение .и Продажа инфы ..Но для нового клиента 15 дней тест бесплатно.. (это в будущем )
Здесь сейчас виду бесплотно .. Нужно показать себя на что способен ..
А то продавцов-то ПОЛНО
__________________
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wolfstyle55 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:41
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