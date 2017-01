all-hyips Топ Мастер

Giga Investment Limited - gigainvestment.com



старт 18.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 4.1 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: Мы стремимся предоставить обслуживание клиентов, прежде всего, обеспечивая превосходную долгосрочную работу, а также обеспечение того, чтобы наши интересы полностью совпадают с интересами наших clients.We стремиться к совершенству во всем, что мы делаем, и обеспечить, чтобы наши инвестиционные процессы поощрять скрупулезные исследования, любопытство и непрерывное обучение. Мы считаем, междисциплинарная, различные команды, скорее всего, привести к новому пониманию и получения наилучших результатов для наших клиентов в долгосрочной term.We стремиться к совершенству во всем, что мы делаем, и обеспечить, чтобы наши инвестиционные процессы поощряют строгое исследование, любопытство и непрерывное обучение. Мы считаем, междисциплинарные, различные команды, скорее всего, привести к новому пониманию и получения наилучших результатов для наших клиентов в течение длительного срока. Инвест планы:



0.25% в день 365 дней

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $5000.00 0.25



125% через 1 день

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 103.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 112.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 118.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 122.00

Plan 5 $10001.00 and more 125.00



350% через 5 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 118.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 210.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 250.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 310.00

Plan 5 $10001.00 and more 350.00



1550% через 15 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 150.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 350.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 750.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 1150.00

Plan 5 $10001.00 and more 1550.00



2300% через 30 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 210.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 1050.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 1590.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 1950.00

Plan 5 $10001.00 and more 2300.00



3700% через 60 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 300.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 1550.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 2250.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 3150.00

Plan 5 $10001.00 and more 3700.00



4100% через 90 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 450.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 1300.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 2600.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 3800.00

Plan 5 $10001.00 and more 4100.00







депозит:



30.01.17 20:57 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13565910 from U1294xxx. Batch: 162179026. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Giga Investment Limited User all-hyips.info.





подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 800000$

Реферальские: 1%

Выплаты: вручную

Скрипт: GoldCoders

Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).



Name Server: ns1.contabo.net

Name Server: ns2.contabo.net

Name Server: ns3.contabo.net



Registrar: NAMECHEAP INC



