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Из Ferrexpo вышел крупнейший ее акционер

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Из Ferrexpo вышел крупнейший ее акционер
Второй по величине акционер британской Ferrexpo полностью продал свою долю в компани. Согласно сообщению Ferrexpo на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, сделка состоялась 26 января 2017 года. До сделки Wigmore контролировала 77 млн. 556,035 тысяч акций горнорудной компании, что соответствует 13,2% ценных бумаг. Подробности сделки не разглашаются.

По данным на 27 января 2017, курс акций Ferrexpo поднялся на 2,85% - до GBP1,442 за шт.

Прошлой осенью Wigmore Street Investments No. разместила среди институциональных инвесторов (secondary placing) 63 млн. акций Ferrexpo, что равняется 10,7% всех ценных бумаг компании. Таким образом, Wigmore сократила свою долю в Ferrexpo до 13,2%.

Железорудная компания Ferrexpo с активами в Украине является крупнейшим производителем и экспортером окатышей в СНГ, а ее акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. В 2015 году компания заняла третье место среди крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного производства.

Компания Wigmore, в свою очередь, является дочерней структурой CERCL Holdings Limited, совместного предприятия BXR Group и чешского предпринимателя Жданека Бакала (Zdenek Bakala).

Напомним, что крупнейшим акционером Ferrexpo остается Константин Жеваго с 50,3% долей в компании, которыми он владеет через компанию Fevamotinico S.a.r.l.

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