Moon Express: $20 млн для космического стартапа

В середине января стало известно, что калифорнийский стартап Moon Express привлекает $20 млн – на эти деньги компания рассчитывает отправить аппарат на Луну. Moon Express стал единственной частной компанией, получившей разрешение от американского правительства совершить миссию на другую планету.
К концу 2017 года стартап рассчитывает запустить луноход MX-1. Компания борется за приз Google Lunar X Prize — корпорация Google пообещала, что выплатит $20 млн команде, чей луноход сможет проехать по поверхности Луны 500 метров и отправить на Землю фотографии и другую полезную информацию.
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