FreshForex: Доллар за регистрацию. Доступен для снятия

Срок проведения акции: с 30 января по 5 февраля 2017 года
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Акция доступна только для новых Клиентов компании
, зарегистрированных в период действия акции.
Для участия в акции необходимо:
- Зарегистрироваться в компании «FreshForex» по специальной ссылке.
- Открыть реальный торговый счет типа Classic, Market Pro или ECN.
- После выполнения всех условий на счет Клиента зачисляются средства компании в размере 1 USD / 1 EUR / 65 RUB, данная сумма доступна для торговли и снятия.
- Средства компании будут списаны спустя 30 календарных дней после зачисления бонуса, если на торговом счете не будет торговых или балансовых операций.
- Для первого снятия средств со счета участвующего в настоящей акции, Клиенту необходимо подтвердить персональные данные в Личном кабинете.
- В целях предотвращения мошеннических действий и злоупотреблений условиями акции, компания оставляет за собой право в любой момент без предупреждения: списать выданные средства, отказать в предоставлении средств.
- Компания оставляет за собой право в любое время изменить условия и сроки проведения акции.