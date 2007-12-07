Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FreshForex: Доллар за регистрацию. Доступен для снятия

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Старый Сегодня, 13:02
#1
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,178
Благодарностей: 5,979
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
FreshForex: Доллар за регистрацию. Доступен для снятия
Срок проведения акции: с 30 января по 5 февраля 2017 года.

Акция доступна только для новых Клиентов компании, зарегистрированных в период действия акции.

Для участия в акции необходимо:
  • Зарегистрироваться в компании «FreshForex» по специальной ссылке.
  • Открыть реальный торговый счет типа Classic, Market Pro или ECN.
  • После выполнения всех условий на счет Клиента зачисляются средства компании в размере 1 USD / 1 EUR / 65 RUB, данная сумма доступна для торговли и снятия.
  • Средства компании будут списаны спустя 30 календарных дней после зачисления бонуса, если на торговом счете не будет торговых или балансовых операций.
  • Для первого снятия средств со счета участвующего в настоящей акции, Клиенту необходимо подтвердить персональные данные в Личном кабинете.
  • В целях предотвращения мошеннических действий и злоупотреблений условиями акции, компания оставляет за собой право в любой момент без предупреждения: списать выданные средства, отказать в предоставлении средств.
  • Компания оставляет за собой право в любое время изменить условия и сроки проведения акции.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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