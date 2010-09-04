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Бывший аналитик ФРС США был осужден за майнинг биткоинов на государственных серверах

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Бывший аналитик ФРС США был осужден за майнинг биткоинов на государственных серверах

Бывший сотрудник Федеральной резервной службы (ФРС) США был оштрафован на $5000 за майнинг биткоинов с помощью сервера ФРС.

Николас Бертом, который ранее работал коммуникационным аналитиком при совете директоров ФРС, был также осужден на условный срок длительностью один год. Как сообщил генеральный инспектор американского регулятора, Бертом пошел на сделку со следствием 27 января 2017 года. Он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, который касался противоправного пользования государственным имуществом.

Как свидетельствуют судебные документы, Бертом был обвинен в октябре 2016 года. Он занимался майнингом биткоинов с помощью сервера ФРС на протяжении более двух лет с марта 2012 года по июнь 2014 года. Он пользовался сервером ФРС, поскольку добыча биткоинов является энергоемким процессом, и обычного домашнего компьютерного оборудования было недостаточно.

По словам генерального инспектора ФРС Марка Бялека, ФРС не смогла установить, какое количество биткоинов было добыто с помощью их сервера из-за анонимности криптовалютной сети. Он также пояснил, что Бертом пытался скрыть тот факт, что занимается майнингом, когда инспекторы регулятора обнаружили первые свидетельства. Согласно заявлению ФРС, бывший сотрудник установил несанкционированное программное обеспечение на сервере ФРС для подключения к интернет-сети биткоина.

«Бертом... изменил некоторые параметры системы безопасности, для того чтобы удаленно получить доступ к серверу из дома. Когда появились первые подозрения, Бертом отрицал связь с противоправными действиями. Но позднее Бертом удаленно удалил программное обеспечение, которое он установил в попытке скрыть свои действия».

Бялек также добавил, что совет директоров ФРС постановил усилить меры внутренней безопасности для предотвращения подобных случаев в будущем.

Действия бывшего сотрудника не привели к утечке информации, уточняется в сообщении ФРС.

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