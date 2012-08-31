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В операционную систему MacOS добавлена поддержка символа биткоина

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#1
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В операционную систему MacOS добавлена поддержка символа биткоина
Разработчики операционной системы MacOS представили Юникод-символ биткоина. Об этом сообщает Cointelegraph.



Теперь пользователи MacOS могут использовать символ биткоина при наборе текста так же, как и обычные буквы и цифры. Немногим ранее о поддержке Юникод-символа биткоина сообщили разработчики ОС Ubuntu.

На сегодняшний день символ биткоина поддерживается большинством операционных систем. В противном случае пользователям рекомендуется использовать альтернативные решения, такие как шрифт Luke-Jr’s.

Ранее об аналогичном решении сообщили представители компании Microsoft. Так в начале января этого года был опубликован перечень обновлений для электронных таблиц Excel, включающие в себя поддержку биткоина. Обновления доступны для всех версий Excel, включая десктоп-, веб-версию и приложения для устройств под управлением Android и Windows Moblie.

Эти изменения позволяют использовать в таблицах формат биткоина, что сделает расчеты и бюджетирование более простым и удобным. К тому же, инструменты x-xbt1 и x-xbt2 могут быть использованы разработчиками во всей базе исходного кода Microsoft. Ожидается, что это обновление облегчит внедрение поддержки биткоина во всех будущих продуктах Microsoft, включая все последующие версии пакета Office и возможно, последующие версии операционных систем.

Напомним, что в версию Юникод 9.0, выпущенную в 2016 году, было добавлено 7500 символов, но символ биткоина в нее не вошел.

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