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ПриватБанк начинает выплаты очередного транша жертвам Холокоста

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ПриватБанк начинает выплаты очередного транша жертвам Холокоста

ПриватБанк с 1 февраля начинает выплаты очередного транша жертвам Холокоста (бывших узников концлагерей и тех, кто пережил немецкую оккупацию). Как сообщили в банке, ПриватБанк начал осуществление таких выплат в декабре 2014 года и является единственным банком-агентом, уполномоченным правительством Федеративной Республики Германия выплачивать компенсации жертвам нацизма на территории Украины в рамках компании Claims Conference.

«Мы делаем все возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были проведены в кратчайшие сроки, - говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. - Получатели выплат - пожилые люди, поэтому технология выплат построена так, чтобы получение денег в банке было максимально простым, удобным и комфортным. Все выплаты и другие операции в рамках этого проекта банк осуществляет без комиссий для получателя».

ПриватБанк проводит подобные выплаты уже более 16 лет. Всем получателям выплат ПриватБанк на льготных условиях открывает банковские карты в евро и осуществляет зачисление средств без комиссий. Получить средства можно наличными в любом из отделений банка в городах и районах Украины. Для получения компенсации достаточно предъявить паспорт. Большинство отделений ПриватБанка обслуживают клиентов и в субботу.

Подробную информацию о порядке выплат компенсаций можно получить, позвонив на выделенную телефонную линию по номеру +380929000004 или написать на электронный почтовый ящик для обращений клиентов - swift@privatbank.ua.

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Метки
новости, приватбанк
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