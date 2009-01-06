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СМИ: Минфин РФ предложил девальвировать рубль

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СМИ: Минфин РФ предложил девальвировать рубль
СМИ: Минфин РФ предложил девальвировать рубль



Цитата:
Министерство финансов России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье. При цене нефти в 40 долларов за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 трлн рублей.

При текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей. «При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар», — пишет издание.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России около 37%. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.
Источник:

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/31/1587676.html
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