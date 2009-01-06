СМИ: Минфин РФ предложил девальвировать рубль

Министерство финансов России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%, пишет газета «Коммерсант».
По данным издания, ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье. При цене нефти в 40 долларов за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 трлн рублей.
При текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей. «При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар», — пишет издание.
Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России около 37%. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.