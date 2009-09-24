Те же с комиссиями: как китайский рынок биткоина адаптируется к новой реальности

В течение этой недели торговые объемы Биткоина в Китае резко сократились, что показало твердый ответ рынка на ранее объявленное решение китайских бирж вернуть торговые комиссии и отменить маржинальное кредитование.
Хотя аналитики долго размышляли, какими будут последствия таких изменений (утверждая, что рынки были поддержаны высокочастотными трейдерами), результаты превзошли все ожидания. В целом, уменьшение объемов торгов на трех крупнейших биржах оказало угнетающее воздействие, снижая активность транзакций по всем направлениям.
В ответ на это, аналитики моментально выделили потенциальные выгоды изменения,которые были давно очевидны. Предприниматель и инвестор Винни Лингем описал снижение как «здоровый и позитивный шаг», прогнозируя, что рынок откроет новые ценовые горизонты.
Петар Живковски, СОО трейдинговой платформы Whaleclub, также дал оптимистическую оценку:
«Огромное количество ложных объемов вводило в заблуждение трейдеров. Теперь, когда к каждой сделке применяется комиссия, авто-трейдинговые боты больше не могут приносить легкую прибыль, манипулирование ценами стало менее распространенным, а объемы резко упали. Ожидается также, что снизится и волатильность».
В то время, как аналитики рынка могут быть проницательными, полезно взглянуть на некоторые жесткие цифры.
Резкое снижение
24 января торговые объемы BTCC, OKCoin и Huobi значительно снизились. К примеру, участники рынка провели менее 8 000 ВТС через ВТСС за первый час сессии, это на 80% меньше 37 000 ВТС, которые были выторгованы 23 января, о чем сообщают данные Bitcoinity.
Эта тенденция к резкому падению продолжается, и объем торгов достиг дневного минимума 138 ВТС в течение часа после 06:00 UTC, прежде чем пережить резкие колебания. Активность транзакций выросла до 1 100 ВТС и 2 300 BTC в течение следующих двух часов, прежде чем снова упасть практически до уровня дневного минимума.
По данным Bitcoinity, объем торгов OKCoin проделал аналогичную траекторию, упав на 50% от 26 000 ВТС за последний час 23 января до 13 000 ВТС в течение первого часа 24 января.
Эта тенденция к понижению продолжалась, и объемы упали ниже 500 ВТС за первый час 08:00 UTC.
Ежечасно активность транзакций удавалось восстанавливать, увеличивая ее практически до 3 000 ВТС. Но она значительно снизилась позже и упала до 126 ВТС.
Примечательно, за последние три часа после 20:00 UTC все пережили объем ниже 200 ВТС.
Объем торгов Huobi пострадал больше всех, упав более чем на 80% до практически 382 ВТС с 2 387 ВТС, которые были зафиксированы за последний час предыдущей сессии.
Объем сделок в тот же день немного вырос, практически до 1 500 ВТС за час. Тем не менее, объем никогда больше не вырастет до часового показателя в 11 900 ВТС, зафиксированного 23 января.
В последующие дни падение объемов продолжалось, показав всего 7000 - 8500 BTC на каждой из трех ведущих китайских бирж за всю сессию 26 января. Эти цифры близки к объемам торговли на ведущих долларовых биржах, таким образом, Китай утрачивает абсолютное лидерство в криптовалютном трейдинге. Вероятно, на этих значениях произойдет стабилизация, а когда волнение утихнет, возможен и некоторый рост.
Новая торговая среда
Некоторые наблюдатели рынка прогнозируют, что развитие ситуации может иметь значительное влияние на рынок. Хотя некоторые из этих аналитиков – к примеру, Лингем и Живковски – прогнозируют оптимистическое развитие, не все с ними согласны.
В то время, как решение НБК сломать местную торговлю может помочь «ограничить действие» меньших бирж, это может спровоцировать проблемы на рынках, согласно мнению менеджера инвестиционного фонда Джейкоба Элиософфа.
«Самый большой страх - это возможное отпугивание китайских покупателей из-за ужесточения позиции НБК», - заявил Джейкоб.
Элиософф закончил выступление положительным прогнозом, предполагая, что длительный спад объемов может иметь значительное влияние на цену, добавив:
«Еще больший страх - это все еще оставшаяся нездоровая зависимость курса биткоина от Китая».
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