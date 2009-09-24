Те же с комиссиями: как китайский рынок биткоина адаптируется к новой реальности



В течение этой недели торговые объемы Биткоина в Китае резко сократились, что показало твердый ответ рынка на ранее объявленное решение китайских бирж вернуть торговые комиссии и отменить маржинальное кредитование.



Хотя аналитики долго размышляли, какими будут последствия таких изменений (утверждая, что рынки были поддержаны высокочастотными трейдерами), результаты превзошли все ожидания. В целом, уменьшение объемов торгов на трех крупнейших биржах оказало угнетающее воздействие, снижая активность транзакций по всем направлениям.







В ответ на это, аналитики моментально выделили потенциальные выгоды изменения,которые были давно очевидны. Предприниматель и инвестор Винни Лингем описал снижение как «здоровый и позитивный шаг», прогнозируя, что рынок откроет новые ценовые горизонты.



Петар Живковски, СОО трейдинговой платформы Whaleclub, также дал оптимистическую оценку:



«Огромное количество ложных объемов вводило в заблуждение трейдеров. Теперь, когда к каждой сделке применяется комиссия, авто-трейдинговые боты больше не могут приносить легкую прибыль, манипулирование ценами стало менее распространенным, а объемы резко упали. Ожидается также, что снизится и волатильность».



В то время, как аналитики рынка могут быть проницательными, полезно взглянуть на некоторые жесткие цифры.



Резкое снижение



24 января торговые объемы BTCC, OKCoin и Huobi значительно снизились. К примеру, участники рынка провели менее 8 000 ВТС через ВТСС за первый час сессии, это на 80% меньше 37 000 ВТС, которые были выторгованы 23 января, о чем сообщают данные Bitcoinity.

Эта тенденция к резкому падению продолжается, и объем торгов достиг дневного минимума 138 ВТС в течение часа после 06:00 UTC, прежде чем пережить резкие колебания. Активность транзакций выросла до 1 100 ВТС и 2 300 BTC в течение следующих двух часов, прежде чем снова упасть практически до уровня дневного минимума.







По данным Bitcoinity, объем торгов OKCoin проделал аналогичную траекторию, упав на 50% от 26 000 ВТС за последний час 23 января до 13 000 ВТС в течение первого часа 24 января.



Эта тенденция к понижению продолжалась, и объемы упали ниже 500 ВТС за первый час 08:00 UTC.



Ежечасно активность транзакций удавалось восстанавливать, увеличивая ее практически до 3 000 ВТС. Но она значительно снизилась позже и упала до 126 ВТС.



Примечательно, за последние три часа после 20:00 UTC все пережили объем ниже 200 ВТС.







Объем торгов Huobi пострадал больше всех, упав более чем на 80% до практически 382 ВТС с 2 387 ВТС, которые были зафиксированы за последний час предыдущей сессии.



Объем сделок в тот же день немного вырос, практически до 1 500 ВТС за час. Тем не менее, объем никогда больше не вырастет до часового показателя в 11 900 ВТС, зафиксированного 23 января.



В последующие дни падение объемов продолжалось, показав всего 7000 - 8500 BTC на каждой из трех ведущих китайских бирж за всю сессию 26 января. Эти цифры близки к объемам торговли на ведущих долларовых биржах, таким образом, Китай утрачивает абсолютное лидерство в криптовалютном трейдинге. Вероятно, на этих значениях произойдет стабилизация, а когда волнение утихнет, возможен и некоторый рост.



Новая торговая среда



Некоторые наблюдатели рынка прогнозируют, что развитие ситуации может иметь значительное влияние на рынок. Хотя некоторые из этих аналитиков – к примеру, Лингем и Живковски – прогнозируют оптимистическое развитие, не все с ними согласны.



В то время, как решение НБК сломать местную торговлю может помочь «ограничить действие» меньших бирж, это может спровоцировать проблемы на рынках, согласно мнению менеджера инвестиционного фонда Джейкоба Элиософфа.



«Самый большой страх - это возможное отпугивание китайских покупателей из-за ужесточения позиции НБК», - заявил Джейкоб.

Элиософф закончил выступление положительным прогнозом, предполагая, что длительный спад объемов может иметь значительное влияние на цену, добавив:



«Еще больший страх - это все еще оставшаяся нездоровая зависимость курса биткоина от Китая».



Источник В течение этой недели торговые объемы Биткоина в Китае резко сократились, что показало твердый ответ рынка на ранее объявленное решение китайских бирж вернуть торговые комиссии и отменить маржинальное кредитование.Хотя аналитики долго размышляли, какими будут последствия таких изменений (утверждая, что рынки были поддержаны высокочастотными трейдерами), результаты превзошли все ожидания. В целом, уменьшение объемов торгов на трех крупнейших биржах оказало угнетающее воздействие, снижая активность транзакций по всем направлениям.В ответ на это, аналитики моментально выделили потенциальные выгоды изменения,которые были давно очевидны. Предприниматель и инвестор Винни Лингем описал снижение как «здоровый и позитивный шаг», прогнозируя, что рынок откроет новые ценовые горизонты.Петар Живковски, СОО трейдинговой платформы Whaleclub, также дал оптимистическую оценку:«Огромное количество ложных объемов вводило в заблуждение трейдеров. Теперь, когда к каждой сделке применяется комиссия, авто-трейдинговые боты больше не могут приносить легкую прибыль, манипулирование ценами стало менее распространенным, а объемы резко упали. Ожидается также, что снизится и волатильность».В то время, как аналитики рынка могут быть проницательными, полезно взглянуть на некоторые жесткие цифры.24 января торговые объемы BTCC, OKCoin и Huobi значительно снизились. К примеру, участники рынка провели менее 8 000 ВТС через ВТСС за первый час сессии, это на 80% меньше 37 000 ВТС, которые были выторгованы 23 января, о чем сообщают данные Bitcoinity.Эта тенденция к резкому падению продолжается, и объем торгов достиг дневного минимума 138 ВТС в течение часа после 06:00 UTC, прежде чем пережить резкие колебания. Активность транзакций выросла до 1 100 ВТС и 2 300 BTC в течение следующих двух часов, прежде чем снова упасть практически до уровня дневного минимума.По данным Bitcoinity, объем торгов OKCoin проделал аналогичную траекторию, упав на 50% от 26 000 ВТС за последний час 23 января до 13 000 ВТС в течение первого часа 24 января.Эта тенденция к понижению продолжалась, и объемы упали ниже 500 ВТС за первый час 08:00 UTC.Ежечасно активность транзакций удавалось восстанавливать, увеличивая ее практически до 3 000 ВТС. Но она значительно снизилась позже и упала до 126 ВТС.Примечательно, за последние три часа после 20:00 UTC все пережили объем ниже 200 ВТС.Объем торгов Huobi пострадал больше всех, упав более чем на 80% до практически 382 ВТС с 2 387 ВТС, которые были зафиксированы за последний час предыдущей сессии.Объем сделок в тот же день немного вырос, практически до 1 500 ВТС за час. Тем не менее, объем никогда больше не вырастет до часового показателя в 11 900 ВТС, зафиксированного 23 января.В последующие дни падение объемов продолжалось, показав всего 7000 - 8500 BTC на каждой из трех ведущих китайских бирж за всю сессию 26 января. Эти цифры близки к объемам торговли на ведущих долларовых биржах, таким образом, Китай утрачивает абсолютное лидерство в криптовалютном трейдинге. Вероятно, на этих значениях произойдет стабилизация, а когда волнение утихнет, возможен и некоторый рост.Некоторые наблюдатели рынка прогнозируют, что развитие ситуации может иметь значительное влияние на рынок. Хотя некоторые из этих аналитиков – к примеру, Лингем и Живковски – прогнозируют оптимистическое развитие, не все с ними согласны.В то время, как решение НБК сломать местную торговлю может помочь «ограничить действие» меньших бирж, это может спровоцировать проблемы на рынках, согласно мнению менеджера инвестиционного фонда Джейкоба Элиософфа.«Самый большой страх - это возможное отпугивание китайских покупателей из-за ужесточения позиции НБК», - заявил Джейкоб.Элиософф закончил выступление положительным прогнозом, предполагая, что длительный спад объемов может иметь значительное влияние на цену, добавив:«Еще больший страх - это все еще оставшаяся нездоровая зависимость курса биткоина от Китая».

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