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Майнеры из Венесуэлы задержаны за кражу электроэнергии

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Майнеры из Венесуэлы задержаны за кражу электроэнергии


Согласно испаноязычной публикации Bitcoin Criptonoticias, четыре майнера были арестованы в Чараллаве, Венесуэла. Арест произошел в период потрясений в экономике Венесуэлы, которые спровоцировали массовое обращение населения к биткоину.

Утром 25 января, Служба научных, уголовных и криминалистических исследований (CICPC) Венесуэлы произвела арест четырех лиц, участвующих в майнинге биткоина. Согласно докладу, Альберто Хосе Запата Орта (Alberto José Zapata Orta), Ана Сесилия Фариас Вильянуэва (Ana Cecilia Farias Villanueva), Нестор Рафаэль Эмундэрэй Прецилла (Néstor Rafael Amundaray Precilla), и Кевин Дэвид Охеда Диас (Kevin David Ojeda Díaz) находятся под следствием по обвинению в краже электроэнергии.

Согласно данным из учетной записи Instagram обвиняемого майнера, у группы имелись около 300 ASIC-майнеров таких марок, как Spondoolies и Antminer. Операционный центр майнинга был расположен в городе недалеко от границы, где часто ведется торговля иностранными валютами. В докладе также говорится, что арестованным предъявлены обвинения в кибермошенничестве и краже электроэнергии. Criptonoticias сообщает, что есть и другие сведения относительно такого рода деятельности в стране, которые еще предстоит подтвердить.
«Ранее в Венесуэле уже были зарегистрированы подобные случаи, хотя некоторые из них не были официально подтверждены», - объясняется в испаноязычной публикации.

«Напряженная политическая и экономическая ситуация в стране привела к принятию криптовалюты, так как биткоин предлагает свободу, которую венесуэльцы не могут получить в чрезмерно контролируемой экономике и при явной рецессии».

Возможно, о ком-то из членов этой группы майнеров рассказывала наша недавняя статья о майнинге в Венесуэле, так как в этой небольшой и бедной стране трудно ожидать большого количества крупных майнинговых центров, а доход от 300 устройств, даже не последних моделей, может достигать более 1000 долларов в сутки, при условии нулевых затрат на электроэнергию.

Аналогичные аресты в других странах

Венесуэла не единственная страна, в которой майнеров арестовывали за кражу электроэнергии. В сентябре прошлого года два брата из Роттердама, Нидерланды, были задержаны за кражу электроэнергии для майнинга биткоина. Государственная прокуратура региона конфисковала 200 000 евро и оборудование для майнинга.

Кроме того, прошлым летом из Китая поступило сообщение об обвинении группы лиц в краже энергии для майнинга криптовалют. Китайское издание Weibo сообщило, что полиция Мааншаня обнаружила три помещения с большим количеством майнингового оборудования. Другие китайские СМИ сообщали о подобных «разбойнических кражах электричества», в декабре прошлого года.

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