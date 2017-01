Лицензия на блокчейн: консорциум Hyperledger ставит условия разработчикам Эфириума



Подобно любому развивающемуся сообществу, мир блокчейна становится ареной политических событий. По мере того, как в борьбу за новый рынок вступают влиятельные консорциумы и корпорации, усиливаются патентные и лицензионные споры, и возникает опасность того, что битвы на юридическом поле могут препятствовать развитию новых технологий.



Консорциум Hyperledger, один из ведущих игроков отрасли, строит свое отношение к блокчейну по тому же принципу, что и Linux Foundation к многочисленным реализациям Линукса: он поддерживает ряд открытых технологических проектов с множеством участников, и предоставляет им юридические услуги. Брайан Белендорф (Brian Behlendorf), исполнительный директор Hyperledger Project, сам является ключевым разработчиком Apache Web Server и сооснователем Apache Software Foundation – автором лицензии Apache.



Примером политической борьбы стала попытка Ethereum C++ - третьего по популярности клиента Эфириума - присоединиться к консорциуму Hyperledger. Согласно правилам консорциума, для присоединения требуется наличие лицензии Apache 2.0, в то время как Ethereum C++ работал под лицензией свободно распространяемого ПО, GPL v3. Лицензия Apache 2.0, в отличие от GPL v3, накладывает ряд ограничений на будущее использование ПО или его производных.



По этому поводу Белендорф сказал: «Hyperledger стандартизирует все свои продукты для работы в соответствии с лицензией Apache. Таким образом мы создаем задел на будущее, когда любой из участников консорциума сможет брать части кода партнеров. Недопустимо смешивать части кода, разработанные под разными лицензиями.



Лицензию Apache способен понять любой корпоративный юрист, и даже если код содержит части разных авторов, но под одной лицензией, то юридические последствия понятны всем. В то же время, GPL v3, при внимательном прочтении, вызывает ряд вопросов. Это стратегия Apache Software Foundation вот уже в течение 20 лет и мы ей следуем».



Следовательно, от Ethereum C++ потребовалось перелицензировать свой код, а для этого требуется согласие всех соавторов продукта. Однако, как обтекаемо выразился Белендорф:



"Нашлись люди, которые раньше работали над Ethereum C++, а теперь занимаются конкурирующим ПО. Они не хотят нового конкурента – по крайней мере, с нашей точки зрения это выглядит именно так."



Основатель проекта С++ и один из основателей Эфириума, Боб Саммервилл (Bob Summerwill) был менее дипломатичен, отвечая на вопросы пользователей Reddit:



"Наше присоединение блокировал Ethcore (Parity – второй по популярности клиент Эфириума). Я провел пять месяцев за оформлением всех необходимых документов, заранее заручившись поддержкой Гэвина (Гэвин Вуд – СЕО Ethcore/Parity), а в последний момент он захлопнул перед нами дверь. Я крайне разочарован."



Потенциал платформы Ethereum продолжает привлекать корпоративных пользователей – еще одним подтверждением тому стал недавний анонс Enterprise Ethereum. Однако блокирование присоединения Ethereum C++ к Hyperledger поднимает существенную проблему, даже если оставить в стороне непростые отношения бывших игроков одной команды – как Вуд, так и Саммервилл стояли у истоков Эфириума, но позже покинули Фонд и занялись собственными проектами.



Дело в том, что Фонд Эфириума является некоммерческой организацией, и в таком качестве не может предлагать коммерческую лицензию на свои продукты. Это означает, что без повторного лицензирования код потеряет свою привлекательность для корпоративных разработчиков.

Второе следствие происшедших событий: Саммервилл заявил, что он прекращает работу над Ethereum C++. Уменьшение числа клиентов Эфириума окажет негативное влияние на сеть – в ходе октябрьских хакерских атак на Эфириум только наличие нескольких клиентов спасло сеть от катастрофических последствий.



