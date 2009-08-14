Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:13
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Устраните проблемы на вашем сайте
Мы занимаемся проверкой безопасности сайтов – выявляем уязвимости всех типов, ставящие под угрозу их нормальную работу.
Используя самые разнообразные уязвимости, хакеры ежедневно взламывают тысячи сайтов, подобных вашему. Эти атаки приводят к утрате конфиденциальных данных и непоправимому ущербу вашей репутации.
Даже если вы используете только лицензионное программное обеспечение с регулярными обновлениями, это не гарантирует полной безопасности!
Мы обнаружили на вашем сайте ряд критических уязвимостей:
1. Устаревшие версии программного обеспечения
2. Уязвимые типы скриптов
3. Плохо закодированные и недостающие плагины и патчи
4. Уязвимости дизайна
Эти результаты дал лишь поверхностный анализ безопасности вашего сайта. Представленных уязвимостей достаточно для внедрения на ваш сайт вредоносных кодов, изменения информации и использования ресурса в незаконных целях.
Кроме поверхностных проблем, существует множество скрытых угроз, которые в совокупности ставят безопасность вашего сайта под угрозу.
Для обнаружения и устранения всех проблем, рекомендуется провести комплексный аудит безопасности, по результатам которого вы получите подробнейший отчёт со списком всех найденных уязвимостей, их полным описанием и детальными рекомендациями по устранению проблем.
На сегодняшний день проведение комплексного аудита безопасности является наиболее эффективным способом защиты от хакерских атак и взломов.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, напишите нам skan44master@gmail.com
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Stt2 на форуме  
Старый Сегодня, 11:19
#2
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,286
Благодарностей: 2,171
КП: 0.362

награды Волшебный горшочек 
Re: Устраните проблемы на вашем сайте
Цитата:
Сообщение от Stt2 Посмотреть сообщение
Мы обнаружили на вашем сайте ряд критических уязвимостей:
Это Вы насчет форума пишите ?
И кто это мы .. ? Название, сайт есть какой-то ?
Больше на спам похоже..
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xdendi на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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