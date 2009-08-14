Устраните проблемы на вашем сайте

Мы занимаемся проверкой безопасности сайтов – выявляем уязвимости всех типов, ставящие под угрозу их нормальную работу.
Используя самые разнообразные уязвимости, хакеры ежедневно взламывают тысячи сайтов, подобных вашему. Эти атаки приводят к утрате конфиденциальных данных и непоправимому ущербу вашей репутации.
Даже если вы используете только лицензионное программное обеспечение с регулярными обновлениями, это не гарантирует полной безопасности!
Мы обнаружили на вашем сайте ряд критических уязвимостей:
1. Устаревшие версии программного обеспечения
2. Уязвимые типы скриптов
3. Плохо закодированные и недостающие плагины и патчи
4. Уязвимости дизайна
Эти результаты дал лишь поверхностный анализ безопасности вашего сайта. Представленных уязвимостей достаточно для внедрения на ваш сайт вредоносных кодов, изменения информации и использования ресурса в незаконных целях.
Кроме поверхностных проблем, существует множество скрытых угроз, которые в совокупности ставят безопасность вашего сайта под угрозу.
Для обнаружения и устранения всех проблем, рекомендуется провести комплексный аудит безопасности, по результатам которого вы получите подробнейший отчёт со списком всех найденных уязвимостей, их полным описанием и детальными рекомендациями по устранению проблем.
На сегодняшний день проведение комплексного аудита безопасности является наиболее эффективным способом защиты от хакерских атак и взломов.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, напишите нам skan44master@gmail.com