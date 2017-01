Влад555 Профессионал

Google и Amazon будут бороться за Оскар в 2017 году



Принадлежащая Amazon картина получила сразу шесть номинаций на премию "Оскар", тогда как короткометражке Google пришлось довольствоваться только одной Названия интернет-гигантов Amazon и Google пока еще не ассоциируется с премией американской киноакадемии "Оскар". Но уже в 2017 году все может измениться благодаря стремлению двух мега-корпораций диверсифицировать свой бизнес за счет киноиндустрии.



В прошлом году гигант электронной коммерции Amazon потратил $ 10 миллионов, чтобы купить права на распространение кинокартины "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea) через интернет-сервис потокового видеовещания Amazon Prime Video. Можно с полной уверенностью сказать, что инвестиция окупилась, поскольку эта кинокартина была номинирован на премию "Оскар" сразу в нескольких категориях (лучший фильм года, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая роль второго плана, лучший режиссер и оригинальный сценарий).



Не отстает и поисковый гигант Google. Анимация "Жемчужина" (Pearl), которая была снята в рамках серии Spotlight Stories для демонстрации потенциала 360-градусных видео, была номинирована на премию "Оскар" за лучший короткометражный фильм.



